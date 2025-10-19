Grote schrik voor Duitse vader: kind doet voor 33.000 euro aan app-aankopen

Een zevenjarige jongen uit het Duitse Karlsruhe heeft het wel heel bont gemaakt. Het kind deed voor meer dan 33.000 euro aan aankopen voor mobiele spelletjes op zijn iPad. Toen zijn vader daar na twintig maanden achterkwam, probeerde hij via de rechter het geld terug te krijgen. Zonder succes.



De man stapte naar de rechter om het bedrag terug te eisen van de aanbieder van de appwinkel, maar kreeg nul op het rekest. De rechtbank in Karlsruhe oordeelde dat de aankopen rechtsgeldig waren, omdat ze via het account én de creditcard van de vader zijn gedaan.



Volgens de rechter had de man zelf beter moeten opletten. Hij had geen bestedingslimiet ingesteld, geen e-mailmeldingen gecontroleerd en geen kinderaccount aangemaakt. Daardoor leek het voor de appwinkel alsof de aankopen door hemzelf waren goedgekeurd.



De jongen gebruikte de iPad, die aan het account van zijn vader gekoppeld was, tussen februari 2021 en september 2022 meer dan 1200 keer om mobiele spelletjes en extra spelinhoud te kopen. Soms liep dat op tot duizenden euro's per maand. De vader, zelf softwareontwikkelaar, gaf toe dat hij de tablet aan zijn zoon had gegeven, maar benadrukte dat het kind nooit iets mocht kopen.



De rechtbank ging daar niet in mee. "Wie zijn kind onbeperkt toegang geeft tot een account met een creditcard, draait zelf op voor de gevolgen", oordeelde de rechter.



De uitspraak werd onlangs gedaan, maar het verhaal wordt nu pas opgepikt door Duitse media. Experts adviseren ouders om kinderen altijd een eigen account te geven waarop ze geen aankopen kunnen doen.



Het Duitse jongetje is niet de eerste die zijn ouders op kosten jaagt. In mei bestelde een achtjarige jongen uit de Verenigde Staten voor duizenden dollars aan lolly's via de telefoon van zijn moeder. Hij wilde een 'leuk feestje' geven voor zijn vrienden. Zijn moeder kreeg het geld wél terug. En doneerde de lolly's uiteindelijk aan een goed doel.

Misschien kan papa andere software ontwikkelen

@allone : Yep, dan heeft hij in no time die € 33.000 weer terugverdient.

