Derde etappe Tour of Holland geschrapt, renners stoppen vanwege auto's op parcours

De derde etappe van de NIBC Tour of Holland is stilgelegd en geannuleerd. Volgens de organisatie van de wielerkoers waren de renners een uur onderweg toen zij stopten en aangaven niet verder te willen "uit het oogpunt van veiligheid".



De organisatie zegt achter de keuze van de renners en de ploegen te staan. "Na een onrustige neutralisatie was er een tegemoetkomende auto die, nadat hij tot twee keer toe stil was gezet, alsnog besloot het stopteken van de motorbegeleiders te negeren", staat in een statement van de koersorganisatie.



Tijdens de geneutraliseerde kilometers voor het officiële startsein in Sittard zou al een truck het parcours op zijn gereden, meldt onder meer wielerploeg Visma-Lease a Bike. Ook andere ploegen melden meerdere auto's op de weg, waardoor de veiligheid van de renners in het geding was.



De Tour of Holland wordt verreden zonder politiebegeleiding. In plaats daarvan zijn de meeste etappes uitgetekend op lokale rondes en houden vrijwilligers andere weggebruikers tegen.

Reacties

19-10-2025 10:08:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.593

OTindex: 28.754

Racen doe je op een circuit. Véél veiliger.

