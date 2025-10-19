Boer vindt lichaam op akker, mogelijk uit vliegtuig gevallen verstekeling

Een boer in Abbenes (gemeente Haarlemmermeer) heeft tijdens het ploegen een lichaam op zijn akker gevonden. Mogelijk gaat het om een verstekeling die uit het landingsgestel van een vliegtuig is gevallen, zegt de politie tegen de regionale omroep NH. Abbenes ligt op een aanvliegroute van Schiphol.



De boer ontdekte het lichaam gisteravond. De politie doet onderzoek, onder meer met drones en honden. "Het is een lastig onderzoek, dus we denken nog wel even bezig te zijn."



De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of de dode een man of een vrouw is. "Dat is nu niet vast te stellen. Dat zegt iets over de staat van het lichaam", zegt de politie.



Overigens wordt rekening gehouden met meerdere scenario's. Ook een misdrijf wordt nog niet uitgesloten.



Het gebeurt niet vaak dat mensen zich verstoppen in het landingsgestel van een vliegtuig. In 2023 werd het lichaam van een verstekeling gevonden in het landingsgestel van een toestel van de KLM. In 2021 werd een 16-jarige jongen uit Kenia gevonden in het landingsgestel van een vliegtuig op Maastricht Aachen Airport. Hij overleefde de vlucht vanuit Londen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.