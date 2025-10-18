Achtervolging in het ziekenhuis: gedetineerde gevangenis Almelo wilde ontsnappen

Een alledaags ritje met een gevangene van de Almelose gevangenis Karelskamp naar het ziekenhuis loopt vorige maand voor de beveiligers anders af dan gepland. Vrijwel uit het niets rent de gevangene weg en worden de gangen van het ziekenhuis het toneel van een achtervolging.

Het is woensdag 17 september als de gevangene vanuit zijn cel aan de Bornsestraat in Almelo naar het ziekenhuis wordt gereden. Een routineritje, zo schat gevangenisbeheerder Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in. "Op basis van de transportaanvraag en risicoclassificatie was er op voorhand geen sprake van bijzonderheden."

In eerste instantie lijkt de risico-inschatting van het gevangenispersoneel te kloppen. Bij het ophaalmoment werkt de gedetineerde mee met de instructies die hij krijgt te horen. Dit gedrag valt in goede aarde bij de beveiligers.

Eenmaal in het ziekenhuis besluiten zij dan ook geen "vrijheidsbeperkende middelen" te gebruiken. Hierbij moet je denken aan handboeien of een broekstok.



Maar ze zijn bij het ziekenhuis amper uit het busje gestapt wanneer dit een verkeerde keuze blijkt. De gevangene ziet zijn kans schoon en zet het op een lopen. De beveiligers hollen er gelijk achteraan. En met succes. Al vrij snel wordt de gevluchte bajesklant in de kraag gevat en "retour inrichting" gebracht, aldus de DJI.

Wie de gevluchte gedetineerde is, blijft vooralsnog onduidelijk. Ook is niet bekend welke straf hij uitzit in De Karelskamp.

