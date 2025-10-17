Hardloper met luchtbuks beschoten in Arnhem, mogelijk meer slachtoffers

Een 42-jarige man uit Arnhem is gewond geraakt tijdens het hardlopen. Hij is vermoedelijk beschoten met een luchtbuks laat de politie weten, en misschien werden meer mensen beschoten. De politie zoekt naar getuigen, camerabeelden en de mogelijke andere slachtoffers.



Het beschieten gebeurde op maandag 13 oktober. Tijdens het hardlopen hoorde een Arnhemmer rond 20:30 uur op de Rosendaalseweg een harde knal, daarna voelde hij pijn. De man riep om hulp en is naar de huisartsenpost gegaan. Daar bleek al snel dat er een kogel in zijn been zat.



In het ziekenhuis hoorde het slachtoffer dat zich nog iemand zou hebben gemeld met een schotwond. Diegene zou op dezelfde dag en rond hetzelfde tijdstip gewond zijn geraakt. De politie heeft het vermoeden dat de schutter meer slachtoffers maakte en wil graag met hen in contact komen.



De Arnhemmer heeft niet gezien waar het schot vandaan kwam en er is geen signalement van een mogelijke verdachte.

Reacties

17-10-2025 12:29:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.621

OTindex: 96.328

Het wordt ook wel een luchtgeweer of windbuks genoemd en is geschikt voor recreatief schieten, sport en oefening, niet voor de jacht op dieren



Dus dit was iemand die sportief en recreatief op mensen oefent? Dus dit was iemand die sportief en recreatief op mensen oefent?

17-10-2025 13:14:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.557

OTindex: 28.752

@allone :

Dus dit was iemand die sportief en recreatief op mensen oefent? QuoteDus dit was iemand die sportief en recreatief op mensen oefent? Ik vermoed van wel

17-10-2025 13:49:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.621

OTindex: 96.328

@Emmo : voor of na de verkiezingen? voor of na de verkiezingen?

17-10-2025 15:52:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.557

OTindex: 28.752

@allone : Hangt er van af op welk individu er jacht gemaakt wordt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.