De grootste Oranje-fan van Australië, Kamiran Yousif uit Sydney, werd vrijdag opnieuw vader. Zijn zoontjes Cruyff en Kluivert verwelkomen een broertje: Basten.
Kamiran wordt door zijn vrienden en familie 'The Dutchie' genoemd. "Toen ik klein was en mijn ogen opende, begon ik al Nederlandse voetbalwedstrijden te kijken", vertelt hij aan NH Nieuws.
Op sociale media gaat de Australiër door het leven als 'Cameron van Oranje'. Zijn accounts staan vol met foto’s in oranje shirts en de leus Hup Holland Hup. Op zijn buik staat een enorme tatoeage van het KNVB-logo (url=https://redactie.rtl.nl/sites/default/files/content/images/2025/10/15/487449820_4016587825333263_7113298961564871307_n.jpg?itok=vaZ5wnYf&offsetX=213&offsetY=319&cropWidth=1202&cropHeight=1202&width=610&height=610&impolicy=dynamic]zie foto[/url]). Ook het Irakese voetbalteam kan op steun rekenen van Kamiran, vermoedelijk vanwege familiebanden.
Toen zijn derde zoon vorige week werd geboren, besloot hij wederom zijn Oranje-passie te verankeren in de familienaam. De naam Basten was geen impulsieve keuze: bij zijn huwelijk was al besloten dat zijn zonen vernoemd zouden worden naar Nederlandse voetbaliconen. Eerder kreeg hij al Cruyff en Kluivert
Vorig jaar vertelde hij tegen AT5 dat hij 'van Holland houdt', vanwege de 'vriendelijke mensen en de voetbalcultuur'. Dit jaar reisde hij opnieuw naar Nederland om Oranje te steunen bij wedstrijden.
Cruyff is inmiddels vijf jaar oud, Kluivert werd in augustus vorig jaar geboren en nu is Basten er als jongste telg aan toegevoegd. "Alle drie zijn dat de echte legendes van het Nederlandse voetbal", zei Yousif tegen NH Nieuws over de drie Nederlandse iconen.
