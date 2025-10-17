Poetin-tattoo kost OekraÃ¯ense sterdanser zijn staatsburgerschap

Serhi Poloenin, een wereldberoemde, maar uiterst omstreden balletdanser van OekraÃ¯ense afkomst, is zijn OekraÃ¯ense staatsburgerschap kwijtgeraakt. President Volodymyr Zelensky heeft een decreet getekend waarin het staatsburgerschap van meerdere personen werd ingetrokken, onder wie Poloenin.



De 34-jarige Poloenin, geboren in de regio Cherson, had naast zijn OekraÃ¯ense ook de Russische en Servische nationaliteit. Hij is internationaal bekend als voormalig sterdanser van het Royal Ballet in Londen en door zijn optreden in de videoclip 'Take Me to Church' van Hozier. Ook bemachtigde hij rollen in Hollywoodfilms als 'Red Sparrow' en 'Murder on the Orient Express'.



Poloenin heeft een portret van de Russische president Vladimir Poetin op zijn borst laten tatoeÃ«ren en sprak in het verleden meermaals openlijk zijn steun uit voor Rusland. Hij ziet zichzelf als Rus en steunde publiekelijk de Russische invasie van OekraÃ¯ne, ook toen zijn geboorteregio Cherson kort werd bezet.



Gisteren verklaarde president Zelensky dat er 'passende maatregelen' zijn genomen tegen personen met een bevestigd Russisch staatsburgerschap, maar noemde Poloenin niet bij naam. Naast Poloenin verloor ook de burgemeester van Odesa, Hennadiy Trukhanov, zijn OekraÃ¯ense nationaliteit, evenals de voormalige politicus Oleg Tsaryov, die wordt gezien als Russische collaborateur.



De 60-jarige burgemeester Henndaiy Trukhanov zegt dat hij onschuldig is. Dinsdagmiddag verscheen hij nog op de OekraÃ¯ense televisie: "Ik verzeker alle OekraÃ¯ners dat ik bereid ben om elke vorm van controle met de leugendetector te ondergaan. En ik wil nogmaals benadrukken dat ik nooit een Russische staatsburger ben geweest. Nooit."



Poloenin heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de OekraÃ¯ense autoriteiten. Volgens de site Kyiv Independent raakte hij de afgelopen jaren vaker in opspraak vanwege drugsgebruik en homofobe en seksistische uitspraken. Hij was tot vorig jaar directeur van het opera- en ballethuis in het door Rusland bezette Sevastopol op de Krim. In 2024 vertrok hij nadat hij kritiek had geuit op de oorlog. Zo riep hij Poetin op de gevechten te staken.



Later dat jaar kondigde Poloenin aan Rusland te verlaten, omdat zijn 'ziel daar niet meer op haar plaats was'. Waar hij zich momenteel bevindt, is niet bekend.

17-10-2025 09:09:15 allone

Oudgediende



Lijkt me niet één van Zelensky‘s belangrijkste beslissingen Poloenin :drugsgebruik… vandaar al die inconsequente reacties. Zijn hersenen werken niet goed meer.Lijkt me niet één van Zelensky‘s belangrijkste beslissingen

