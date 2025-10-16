Zone 30 maakt een wereld van verschil voor fietsers (en amper voor automobilisten)

Het verlagen van de snelheidslimiet in woonwijken naar 30 kilometer per uur maakt fietsen een stuk aangenamer, terwijl automobilisten er nauwelijks last van hebben. Dat blijkt uit Australisch onderzoek.

De studie keek naar het effect van lagere snelheidslimieten op zogenaamde verkeersstress voor fietsers. Daarvoor gebruikten de wetenschappers een systeem dat wegen indeelt in vier categorieën. De wegen in categorie 1 zijn de minst stressvolle wegen, zoals rustige woonstraten of gescheiden fietspaden. Die in categorie 4 zijn de meest stressvolle wegen, zoals drukke doorgangswegen zonder fietsvoorzieningen.

De onderzoekers bekeken alle wegen in Melbourne en simuleerden vervolgens duizenden ritten onder verschillende scenario's. In het basisscenario, met een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur op woonstraten, verliep slechts 28 procent van de fietsroutes over de minst stressvolle wegen. Bij een limiet van 30 kilometer per uur steeg dit naar maar liefst 63 procent. Het effect is vooral zichtbaar bij korte ritten tot twee kilometer.



De grote vraag was natuurlijk: wat betekent dit voor automobilisten? Daarom simuleerden de onderzoekers ook het effect op autoreistijden met een computermodel dat snelheidslimieten, files en verkeersstromen meeneemt. Voor alle autoritten samen was het verschil verwaarloosbaar. Zelfs voor ritten die voor meer dan de helft over woonstraten gaan, nam de gemiddelde reistijd met slechts één minuut toe.

De studie toont ook aan dat lagere snelheidslimieten fietsers daadwerkelijk aantrekken. Uit hun modellen blijkt dat mensen veel minder geneigd zijn te fietsen als hun route over stressvolle wegen loopt. Door straten veiliger te maken, wordt fietsen voor meer mensen dus een aantrekkelijke optie.

Reacties

16-10-2025 12:37:43 allone









Hallo zeg. Australië!! De vraag is vooral, wat betekent dit in Nederland

Want hier hebben de fietsers niet meer veel stress, maar vooral de automobilisten. Je kunt niet eens 30 rijden, omdat er overal fietsers zijn. En als dan de auto’s braaf 30 rijden, scheuren de scooters en brommers enz je links en rechts voorbij, die sneller gaan dan de auto’s.



Dat een beetje sneller of langzamer rijden in de auto geen verschil maakt, wisten we al. Als mijn vader en oom van Kortrijk naar Amsterdam reden, reed de één snel en de ander gemiddeld. En dan kwamen ze vlak na elkaar aan.



Dit soort discussies hadden we met Axe al. Die hield niet van langzaam rijden omdat t slaapverwekkend is

16-10-2025 12:52:46 DrZiggy









S Mensen die denken dat automobilisten harder rijden omdat ze haast hebben of gewoon ergens sneller willen zijn, gaan al bij voorbaat de fout in.



Ik rij vrijwel altijd te hard (sorry, not sorry) en dat is vrijwel nooit omdat ik haast heb. Het rijdt gewoon véél prettiger om heel veel redenen.



Wat ik overigens niet doe is bumperkleven of mensen asociaal inhalen. Als je je aan de snelheid houdt, rij ik rustig achter je aan. Maar als ik de kans krijg, ga ik je wel met veel plezier langs.



16-10-2025 13:37:06 allone













Of door situaties, zoals, je komt net van de snelweg en rijdt op een weg waar je makkelijk snel kunt gaan,, maar dus niet mag… @DrZiggy : ik rijd meestal harder als ik honger hebOf door situaties, zoals, je komt net van de snelweg en rijdt op een weg waar je makkelijk snel kunt gaan,, maar dus niet mag…

