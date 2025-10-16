Man die met fakkel voor deur Kaag stond weigert cel in te gaan

De omstreden en veroordeelde beroepsdemonstrant Max van den Berg weigert zich te melden bij de gevangenis nadat hij een gedragsaanwijzing had overtreden, meldt het AD. De activist zegt dat hij in het buitenland zit. "Ik ben onderweg naar Palestina", laat Van den Berg via een spraakbericht aan het AD weten.

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam bevestigt dat Van den Berg zich niet heeft gemeld bij het cellencomplex "De betrokkene was opgeroepen zich te melden. Dat is niet gebeurd", meldt woordvoerder Evert Boerstra. Van den Berg, beter bekend als de fakkeldrager die in 2022 met een brandende fakkel voor het huis van toenmalig D66-leider Sigrid Kaag stond, zou woensdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Mogelijk staat Van den Berg nu internationaal gesignaleerd. Dat zou betekenen dat ze in meerdere landen naar hem uitkijken. Zelf denkt hij dat dat wel meevalt

Weigeren de cel in te gaan is een syndroom dat wel meer mensen hebben.

Aangezien hij geen zware misdadiger is, denk ik ook dat het wel meevalt. Maar vroeg of laat wordt hij toch gesnapt, lijkt mij @Emmo : goh, echt, wat vreemdAangezien hij geen zware misdadiger is, denk ik ook dat het wel meevalt. Maar vroeg of laat wordt hij toch gesnapt, lijkt mij

