Australische vader (93) wil lang genoeg leven om zijn 18 maanden oude zoon 21 jaar te zien worden

Is dit de oudste vader van Australië? John Levin uit Melbourne werd op 93-jarige leeftijd vader van een zoontje en hoopt nu op een tweede kind met zijn vrouw, die meer dan een halve eeuw jonger is dan hij.Levin, een expert op het gebied van gezond ouder worden, en zijn tweede vrouw Yangying Lu (37) kregen in februari 2024 hun zoon Gabby.De Australiër had al drie kinderen uit zijn eerste huwelijk: Greg, die in 2024 op 65-jarige leeftijd overleed aan de ziekte van motorneuronen, Ashley, 62, en Samantha, 60. Hij heeft ook tien kleinkinderen en één achterkleindochter.Zijn eerste vrouw Veronica overleed in 2013 na een huwelijk van 57 jaar. De huisarts uit Hampton East besloot Chinees te leren en werd verliefd op zijn docente, met wie hij in 2014 in Las Vegas trouwde. Na een zwaar ivf-proces met donorsperma konden ze tien jaar later een zoon verwelkomen.‘Natuurlijk is het een doel om er te zijn als hij 21 wordt’Ondanks zijn hoge leeftijd is Levin van plan om er voor zijn zoon te zijn gedurende zijn hele jeugd. „Natuurlijk is het een doel om er te zijn als hij 21 jaar wordt”, zei hij tegen de Australische krant Herald Sun. Een ander belangrijk moment dat de Joodse huisarts wil meemaken is Gabby’s bar mitswa als hij 13 jaar wordt. „Het is zo’n belangrijk moment. Ik wil hem erdoorheen leiden.”Gabby is nog maar klein, maar het stel is klaar voor een nieuw ivf-proces. „We denken erover om er nog eentje te nemen, we willen graag een dochtertje”, vertelde de huisarts aan Australische media. Zijn vrouw voegt er snel aan toe dat ze het er nog over hebben.Yangying Lu dacht er niet aan om moeder te worden totdat de coronapandemie heel Melbourne dwong om in lockdown te gaan. „We hebben eens goed naar onszelf gekeken en onszelf afgevraagd waar we willen zijn en wat we over tien jaar in ons leven willen zien”, vertelde ze aan de Australische krant. „Ik dacht bij mezelf: als ik hem (Levin) verlies, wil ik een deel van hem. Ik wilde een kind.”Ze wijst het cynisme over het aangaan van een relatie met een man die 56 jaar ouder is dan zij van de hand. „Mensen denken eerst dat hij de kleinzoon van Johnny is, of soms zelfs de achterkleinzoon”, vertelde ze verder. „Als we het uitleggen, kunnen ze hun verbazing niet verbergen. Maar voor ons gaat het om de keuzes die ons gelukkig maken.”Lu zegt dat ze erop voorbereid is om haar kind in de toekomst in haar eentje op te voeden. „Als anderen het kunnen, kan ik het ook.”Levin haalde twintig jaar geleden voor het eerst het nieuws toen hij onthulde dat hij al tien jaar lang menselijk groeihormoon injecteerde. Deze praktijk voert hij tot op de dag van vandaag nog steeds uit. Hij houdt er verder een strikte levensstijl op na: hij gaat twee keer per week naar de sportschool, eet voornamelijk plantaardig en vermijdt alcohol en sigaretten.Overigens is Levin niet de oudste vader ter wereld. Dat is een boer uit India, Ramajit Raghav, die op 96-jarige leeftijd vader werd van een zoon. Twee jaar eerder werd hij vader van zijn eerste kind.Trots vertelde hij toen dat hij nog tot drie keer per nacht seks had met zijn veel jongere echtgenote. Hij stierf op 104-jarige leeftijd bij een brand in zijn huis die hij vermoedelijk zelf per ongeluk aanstak.