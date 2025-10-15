De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

De mysterieuze beelden op Paaseiland – of Rapa Nui, zoals de inwoners het noemen – blijken mogelijk letterlijk te hebben “gelopen”. Volgens nieuw onderzoek van antropologen Carl Lipo en Terry Hunt hadden de oude Polynesiërs die het eiland bevolkten een slimme manier bedacht om de reusachtige moai-beelden rechtop te verplaatsen, zonder dat er een boom aan te pas kwam.

Dat druist in tegen de bekende theorie dat de eilandbewoners hun bos zouden hebben gekapt om houten rollen te maken voor het transport van de beelden. Volgens Lipo en Hunt is die verklaring niet alleen onwaarschijnlijk, maar ook onrechtvaardig tegenover de oorspronkelijke bewoners van Rapa Nui.



Eeuwenlang vertelden de inwoners van Rapa Nui al verhalen over hun voorouders die de beelden “lieten lopen” over het eiland. Westerse wetenschappers beschouwden dat altijd als een mythe, totdat Lipo en Hunt in 2012 samen met de eerste Rapanui-gouverneur Sergio Rapu Haoa besloten om de legende letterlijk te testen.

Met behulp van 3D-modellen en touwen lieten ze een replica van 4,35 ton in beweging komen. Zodra het beeld een lichte wiegende beweging maakte, bleek het met weinig kracht van de ene naar de andere kant te kunnen “stappen”. Achttien vrijwilligers verplaatsten de replica op die manier honderd meter in slechts veertig minuten.

"De moai liepen: het bewijs is in steen gehouwen, bevestigd door experimenten en gevierd in de hedendaagse Rapa Nui-cultuur”, schrijven Lipo en Hunt in hun nieuwe studie.

Reacties

15-10-2025 17:43:59 dionysuss

en zo zie je maar weer dat "de waarheid" ook vaak aan verandering onderhevig is ... hier een videootje van de nieuwe studie



15-10-2025 19:32:22 allone

