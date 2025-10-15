Waar Maar Raar
-24
15-10
De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen
Italiaanse wijnboer komt op tragische wijze om het leven: verpletterd door eigen druivenpers
Google Maps zorgt voor flinke valpartij in VenetiÃ«: navigatie stuurt toeriste direct kanaal in
Het blindelings volgen van Google Maps in VenetiÃ« zorgde voor een fiks aantal schaafwonden bij een Poolse toeriste. De navigatie-app stuurde haar nam
Emmo
15-10-25
De Telegraaf
15-10-2025 15:32:56
allone
Oudgediende
WMRindex: 53.602
OTindex: 96.317
Ja. Dat begrijp ik ook niet. Hoe je gewoon het water in kunt lopen. Je kijkt toch wat je doet?!
En idd, een echte reisgids of papieren kaart is een mogelijkheid. Maar gewoon om je heen kijken en ev vragen lijkt me geen slecht idee
