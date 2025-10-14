Gruwelijke ontdekking: Spaanse man lag mogelijk 15 jaar dood in zijn appartement
Een Spaanse man heeft vermoedelijk 15 jaar dood in zijn woning gelegen. Politie en brandweerlieden deden de schokkende ontdekking omdat ze zijn huis waren binnengedrongen vanwege de flinke overstromingen waarmee het land momenteel kampt.
Het zou gaan om een man van rond de 70 jaar, berichten verschillende Spaanse media. Brandweerlieden en agenten waren in het appartementencomplex van de man omdat er veel schade aan het gebouw was.
Buren dachten dat de man al tijden in een verzorgingstehuis woonde en reageerden geschokt op het nieuws. Volgens mensen die de man hebben gekend, leidde hij een teruggetrokken en eenzaam bestaan.
Hij zou nu 70 zijn geweest of was hij 15 jaar geleden 70? Schokkend of gruwelijk is het niet, we lezen dit regelmatig. En of iemand er nu 5 weken, 5 maanden, 5 jaren of 15 ligt, maakt dan ook niet veel verschil. Hij is iig in alle rust gestorven. Daar is ook wat voor te zeggen.
Geboren in 1936, dus zou nu bijna 70 zijn volgens dit artikel: ttps://www.theolivepress.es/spain-news/2025/10/12/body-of-spanish-man-who-died-15-years-ago-discovered-after-dana-alice-flooded-his-pigeon-infested-flat-in-valencia/