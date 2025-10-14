Een Spaanse man heeft vermoedelijk 15 jaar dood in zijn woning gelegen. Politie en brandweerlieden deden de schokkende ontdekking omdat ze zijn huis waren binnengedrongen vanwege de flinke overstromingen waarmee het land momenteel kampt.

Het zou gaan om een man van rond de 70 jaar, berichten verschillende Spaanse media. Brandweerlieden en agenten waren in het appartementencomplex van de man omdat er veel schade aan het gebouw was.

Buren dachten dat de man al tijden in een verzorgingstehuis woonde en reageerden geschokt op het nieuws. Volgens mensen die de man hebben gekend, leidde hij een teruggetrokken en eenzaam bestaan.

Zijn lichaam was volledig gemummificeerd.