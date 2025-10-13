Ambitieuze kok (41) al na 3 maanden ontslagen via kort WhatsApp-berichtje

Al na drie maanden je droombaan verliezen, en dan ook nog eens via een kort berichtje op WhatsApp. Een 41-jarige kok uit Limburg weet niet wat hem overkomt als hij vanwege ‘werkweigering’ niet meer hoeft terug te komen op zijn nieuwe werkplek. Vol overtuiging stapt hij naar de rechter om het ontslag aan te vechten. Die geeft hem volledig gelijk.



De 41-jarige man begint op 1 februari bij Horeca Groep Limburg, met een dienstverband van zeven maanden en de mogelijkheid om daarna te blijven. Hij werkt als zelfstandig werkend kok in een restaurant in Zuid-Limburg. Als daar in het voorjaar brand uitbreekt, moet hij noodgedwongen tijdelijk aan de slag in een andere vestiging van het bedrijf in Eijsden-Margraten, vlakbij Maastricht.



Daar loopt het al snel mis. De kok vertelt dat hij onder zijn nieuwe baas nauwelijks mag koken en vooral klusjes moet doen: schoonmaken, spullen verplaatsen en dat soort dingen. Hij laat weten dat hij ambitieus is en gewoon wil doen waarvoor hij is aangenomen: koken.



Op 9 mei wordt hij na een half uur werken om onduidelijke reden door een collega naar huis gestuurd. De volgende dag blijft hij thuis, omdat hem is verteld dat zijn leidinggevende contact met hem zou opnemen. Dat telefoontje komt echter nooit.



In plaats daarvan krijgt hij een dag later een WhatsApp-bericht van de eigenaar van Horeca Groep Limburg: ‘Je wil je niet aanpassen en volgt niet de aanwijzingen van de bedrijfsleiders’, klinkt het in het berichtje van nog geen tachtig woorden. ‘We kunnen daar natuurlijk niet in meegaan. Er rest ons dan helaas niets anders dan je op staande voet te ontslaan wegens werkweigering. Succes met je volgende stappen.’



Voor de kok komt het berichtje als een donderslag bij heldere hemel. Hij zegt nooit werk geweigerd te hebben en begrijpt niet waarom hij wordt ontslagen. HGL wil van niets weten en blijft bij zijn standpunt. Volgens het bedrijf wil de kok alleen koken en weigert hij andere taken, zoals schoonmaken of het verplaatsen van plantenpotten. Dat is voor het restaurant onacceptabel.



De kok legt uit dat hij die taken wél uitvoert, maar onder protest omdat hij daardoor nauwelijks in de keuken mag staan. HGL levert geen enkel bewijs dat hij deze opdrachten expliciet heeft geweigerd. Het restaurant benadrukt tegenover de rechter dat hij niet op is komen dagen op 10 mei, maar daar wordt in het ontslagbericht helemaal geen melding van gemaakt, wat volgens de wet wel zou moeten.



Bovendien was hij de dag ervoor naar huis gestuurd met het bericht dat zijn baas contact zou opnemen. ‘Onder die omstandigheden had HGL contact moeten opnemen met de werknemer’, stelt de rechter in het vonnis, dat afgelopen weekend is gepubliceerd.



Alles bij elkaar genomen is er van werkweigering absoluut geen sprake, concludeert de rechter. De kok is zodoende onterecht bij het grofvuil gezet. De Limburgse horecagroep moet daardoor de portemonnee trekken: de kok krijgt bijna 16.000 euro aan vergoedingen mee.



De kok is inmiddels weer aan de slag bij een ander restaurant in de regio.

Reacties

13-10-2025 20:19:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.589

OTindex: 96.298

En waarschijnlijk is hij blij dat hij nu ergens anders werkt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.