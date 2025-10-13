Man die alcoholcontrole probeert te vermijden, betaalt alsnog de hoofdprijs

Even denkt hij veilig thuis te zijn, maar dan gaat de bel. Een Enschedeër (25) die zaterdagavond onder een alcoholcontrole probeerde uit te komen bij de Military, moest die avond alsnog blazen. Hij had zijn auto achtergelaten, waardoor de politie kon achterhalen waar hij woonde. Een dure fout.



De politie zit er bovenop wanneer ze de achtergelaten auto ontdekt. Er liggen voorwerpen in die onder de Wet wapens en munitie vallen. Na een kentekencheck gaan er vijf motoragenten naar het adres dat op het display verschijnt: de Zunabrink in Enschede.

Het lijkt erop dat hij de blaastest heeft gehaald, want hij wordt alleen bekeurd voor overtreding van de Wet wapens en munitie. Wat er precies in zijn auto lag, is niet bekend gemaakt. De man is meegenomen voor verhoor. De politie onderzoekt de zaak verder.

13-10-2025 13:15:29 allone

Hoe probeerde hij onder de controle uit te komen?

13-10-2025 14:08:58 allone

@Emmo : en liet de auto bij de controle staan?

13-10-2025 14:36:07 Emmo

@allone : Quote:

Hij had zijn auto achtergelaten, waardoor de politie kon achterhalen waar hij woonde. Ik vermoed dat, gezien het het artikel Ik vermoed dat, gezien het het artikel

