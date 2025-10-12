Ernstige rugklachten leiden tot bizarre behandeling: Zhang slikte levende kikkers

Deze vrouw had een opvallende manier om haar rugklachten te verlichten: ze slikte acht levende kikkers in. De Chinese vrouw Zhang geloofde dat deze traditionele methode geschikt was om haar chronische pijn te verminderen.



Zhang geloofde dat deze traditionele volksremedie haar hernia zou verlichten. Ze vroeg haar familie om kleine kikkers te vangen, niet groter dan een volwassen handpalm. Over een periode van twee dagen slikte ze de dieren door.



Het gebruik van levende dieren als remedie is in sommige gebieden niet ongebruikelijk. Naast het slikken van kikkers consumeren sommige mensen rauwe slangenbitter of visgal, of brengen ze kikkerhuid aan op hun huid. Er is echter geen medisch bewijs dat het inslikken van kikkers helpt bij rugklachten.



Ziekenhuisbezoek

Toen Zhang ernstige buikpijn kreeg en niet meer kon lopen, bracht haar zoon haar naar het ziekenhuis, waar hij de bizarre situatie moest uitleggen. Artsen ontdekten dat ze leed aan een parasitaire infectie.



Na twee weken intensieve behandeling in het ziekenhuis herstelde Zhang volledig en werd ze ontslagen. Het is wellicht beter om een andere remedie te overwegen in de toekomst.



Met name ouderen in bepaalde regio's bespreken hun gezondheid zelden met familie en kiezen vaak voor volksremedies. Ze zoeken pas medische hulp als er geen andere uitweg meer is, zoals bij Zhang het geval was.

Reacties

12-10-2025 13:37:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.582

OTindex: 96.285



Normaal kauw je op iets wat je eet. Al zou ik niet graag op een levende kikker kauwen. Ook niet op een dooie, trouwens Hoe kun je nu een levende kikker doorslikken? Ik zou er in stikken.Normaal kauw je op iets wat je eet. Al zou ik niet graag op een levende kikker kauwen. Ook niet op een dooie, trouwens

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.