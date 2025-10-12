Zelfrijdende Tesla's onderzocht om spookrijden en door rood gaan

De Amerikaanse overheid doet onderzoek naar zelfrijdende auto's van Tesla, nadat er tientallen meldingen zijn gedaan over auto's die de verkeersregels overtreden. Het gaat om bijna 3 miljoen auto's in de VS die beschikken over de zelfrijdende functies.



Het onderzoek is aangekondigd door de Amerikaanse verkeersautoriteit, de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Die instantie verzamelde 58 meldingen waarbij Tesla's in de zelfrijdende modus zich niet aan de verkeersregels hielden.



Zo zijn er negentien gevallen gevonden waarin een Tesla een rood stoplicht negeerde. In zes gevallen werd daardoor een botsing veroorzaakt, waarvan vier gevallen gewonden tot gevolg hadden.



Er kwamen ook zo'n twintig meldingen binnen over spookrijdende Tesla's, die bijvoorbeeld bij het afslaan op de verkeerde kant van de weg terechtkwamen. Voor de bestuurders van de auto's was het in sommige gevallen vooraf niet duidelijk wat de auto ging doen, waardoor zij weinig kans hadden om in te grijpen.



Er zijn meer onderzoeken van de NHTSA naar Tesla gestart. Een daarvan gaat over de deurgrepen, die in de deur verdwijnen als de auto op slot is. Er zijn meerdere gevallen gemeld waarin kinderen opgesloten raakten in een auto, of hulpdiensten die de deuren na een ongeluk niet konden openen.



Een ander onderzoek is gestart nadat meerdere ongelukken gebeurden met zelfrijdende Tesla's tijdens mist. Daarbij kwam in één geval een voetganger om het leven.



De 'Full Self Drive'-modus, zoals Tesla de zelfrijdende functie noemt, is een betaalde upgrade, die in Nederland en andere Europese landen nog niet toegestaan is. Écht zelfrijdend is de functie overigens niet. De bestuurder moet een hand aan het stuur houden en op blijven letten, zegt de autofabrikant.

Reacties

12-10-2025 10:30:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.582

OTindex: 96.285

En wie is nu verantwoordelijk? Tesla, de auto, of de bestuurder met 1 hand aan het stuur? Want een voetganger doodrijden lijkt me toch niet zo aardig. En spook rijden of door rood ook niet

12-10-2025 11:01:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.484

OTindex: 28.746



Ik houd het op de autoriteit die toestemming verleent om met onvoldoende geteste voertuigen de openbare weg op te gaan. @allone : Dat is inderdaad een (juridisch) probleem waarover al menig woordje gevallen is.Ik houd het op de autoriteit die toestemming verleent om met onvoldoende geteste voertuigen de openbare weg op te gaan.

12-10-2025 13:38:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.582

OTindex: 96.285

Die heeft idd ook verantwoordelijkheid.

Maar de andere partijen ook 🤔 @Emmo : ja.Die heeft idd ook verantwoordelijkheid.Maar de andere partijen ook 🤔

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.