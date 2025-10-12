Dolly Parton reageert op geruchten over gezondheid: Ik ben niet dood

Dolly Parton heeft in een video op Instagram gereageerd op bezorgde berichten over haar gezondheidstoestand. De 79-jarige countryzangeres benadrukt dat ze leeft en zich naar omstandigheden goed voelt. “Ik ben nog niet dood,” zegt Parton met een glimlach.Aanleiding voor haar reactie was een eerder emotioneel bericht van haar zus Freida, die fans opriep te bidden voor de zangeres. “De laatste tijd denken mensen dat ik zieker ben dan ik werkelijk ben. Zie ik er ziek uit?” aldus Parton in de video, opgenomen op de set van een reclamecampagne voor de Grand Ole Opry. Ze benadrukt: “Ik werk gewoon hard door.”Vorige week gelastte Parton een reeks geplande concerten in Las Vegas af wegens medische ingrepen. Kort daarvoor stelde ze al een optreden uit vanwege nierstenen. Officieel is niet bekend wat haar precieze gezondheidsproblemen zijn. Haar zus Freida verklaarde op sociale media “de hele nacht te hebben gebeden” en riep fans op hetzelfde te doen. Later zei ze dat haar woorden onbedoeld tot ongerustheid hadden geleid.In de video legt Parton uit dat ze haar eigen gezondheid had verwaarloosd tijdens de ziekte en het overlijden van haar echtgenoot Carl Dean, die in maart overleed. Ze zegt nu onder behandeling te zijn van artsen, maar benadrukt dat het “niets ernstigs” is. “God is nog niet klaar met mij, en ik ben nog niet klaar met werken,” aldus Parton.