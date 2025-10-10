Onvindbare winnaar Nobelprijs weer terecht: 'Hoorde zijn vrouw gillen'

De Amerikaanse wetenschapper die de Nobelprijs voor Geneeskunde won, maar vervolgens spoorloos bleek, is inmiddels op de hoogte van zijn prijs. Toen zijn vrouw het bericht op haar telefoon las, schreeuwde ze zo hard dat hij bang was dat ze oog in oog stond met een beer.



Fred Ramsdell kreeg gisteren de prestigieuze prijs toegekend, alleen kon het Nobelcomité hem er niet van op de hoogte stellen, omdat niemand hem kon bereiken. Wat bleek: Ramsdell en zijn vrouw waren op een 'digitale detox' gegaan, een wandelvakantie in de staten Idaho, Wyoming en Montana waarbij ze hun telefoons grotendeels op de vliegtuigstand hielden.



Bij een tussenstop checkte zijn vrouw toch even haar telefoon, waarop ze tientallen berichten had gekregen. "Ze waren nog steeds in de wildernis, en in dat gebied zijn een hoop grizzlyberen, dus hij maakte zich flink zorgen toen hij zijn vrouw hard hoorde gillen", zei Thomas Perlmann van het Nobelcomité dat over de prijs voor geneeskunde gaat tegen The Guardian. "Gelukkig was het geen beer maar een Nobelprijs. Hij was heel blij en had er totaal geen rekening mee gehouden."



De winnaar sprak later zelf met The New York Times en zei dat hij de toekenning 'absoluut niet verwacht had'. "Het idee was zelfs niet bij me opgekomen."



Ramsdell kreeg de prijs samen met de Amerikaanse Mary Brunkow en de Japanner Shimon Sakaguchi, voor hun onderzoek naar de werking van het immuunsysteem. Ze ontvangen 11 miljoen Zweedse kronen, ongeveer 1 miljoen euro.



Contact leggen met Nobelprijswinnaars is weleens vaker lastig gebleken. Zo liet de wereldberoemde zanger Bob Dylan in 2016 vier dagen lang niks van zich horen, nadat hij de Nobelprijs voor de literatuur had gewonnen. De winnaar voor de geneeskundeprijs van 2011 bleek enkele dagen voor de bekendmaking overleden.



In de komende dagen worden ook de winnaars bekend in de categorieën Natuurkunde, Scheikunde, Literatuur, Vrede en Economie.

Reacties

10-10-2025 10:31:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.564

OTindex: 96.275

Schreeuwen bij een goed bericht vind ik wel raar.

Telefoon op vliegtuigmodus niet, dat heb ik altijd.

10-10-2025 13:06:41 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.781

OTindex: 206

S Quote:

De winnaar voor de geneeskundeprijs van 2011 bleek enkele dagen voor de bekendmaking overleden



Zouden ze inmiddels wel al contact hebben kunnen leggen? Zouden ze inmiddels wel al contact hebben kunnen leggen?

