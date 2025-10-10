10-10-2025 08:38:09

Met behulp van hersenscanners keken ze naar iets waar nog nooit eerder naar was gekeken bij long covid: de hoeveelheid AMPA-receptoren in de hersenen.

Ze spelen een hoofdrol bij leren, geheugen en alle vormen van informatieverwerking in je hoofd.

Het is natuurlijk niet mijn vakgebied, maar ben ik de enige die verbaast is dat ze dit niet als eerste controleren als zoveel mensen klachten hebben die aansluiten met informatieverwerking?Alsof je als supermarkt manager merkt dat er minder paprikachips wordt verkocht en vervolgens de winkelinrichting gaat veranderen, meer reclame gaat maken en de prijs omlaag haalt, alvorens te gaan kijken of ze niet uitverkocht zijn.Al moet ik wel bekennen, nu ik dit voorbeeld schrijf, dat het eigenlijk zou betekenen dat er veel te veel paprikachips in het schap ligt en dat het daarom niet meteen opvalt. Dat mensen niet kopen omdat ze denken dat het oud is of iets dergelijks.Blijkbaar heb ik jullie als badeend gebruikt