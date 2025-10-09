En weer gaat de N348 op de schop: asfalt kan zwaar verkeer niet aan

Amper twee jaar na het grote onderhoud aan de N348 en de Siemelinksweg bij Deventer, moet de weg alweer deels worden opgebroken. Op meerdere kruispunten is schade ontstaan aan het asfalt. De provincie Overijssel laat daarom van 13 tot en met 21 oktober opnieuw herstelwerkzaamheden uitvoeren.De ingrijpende 'opknapbeurt' begon in 2023 en duurde maandenlang. Maar na de oplevering leek de belangrijkste verbindingsweg door Salland weer jaren mee te kunnen. Niets bleek minder waar: al gauw bleek dat de asfaltlaag op sommige plekken snel achteruitging.Zo brokkelden asfalt en belijning van het wegdek bij de rotonde van de Spanjaardsdijk bij Schalkhaar in hoog tempo af. Daarmee lijkt de recent gerenoveerde weg na nog geen twee jaar alweer flink versleten.De provincie liet aannemer BAM Infra onderzoeken wat er misging. Uit dat onderzoek blijkt nu dat het toegepaste asfaltmengsel op enkele kruispunten onvoldoende bestand is tegen zwaar verkeer dat optrekt of afremt.Om verdere schade te voorkomen, voert de provincie van 13 tot en met 21 oktober herstelwerkzaamheden uit aan meerdere kruispunten op de N348 en de Siemelinksweg. Het gaat om de volgende kruispunten:Siemelinksweg (Deventer): Lindemanweg (A1-zuid), noordelijke aansluiting A1, Maagdenburgstraat, De Braam, Grote Ratelaar, SiemelinksdwarswegN348 (Weg door Zuid-Salland): Wilgenhaantje, Nico Bolkesteinlaan â€“ Leonard Springerlaan, OerdijkWesepe (N34: rotonde Velsdijk â€“ Raalterweg.De werkzaamheden vinden plaats tussen zeven uur 's avonds en zes uur 's ochtends, zodat het verkeer overdag zoveel mogelijk door kan rijden.Ziekenhuis blijft bereikbaarDoorgaand verkeer blijft mogelijk, al worden sommige zijwegen tijdelijk afgesloten. Bestemmingsverkeer voor Schalkhaar, Colmschate en de Vijfhoek wordt lokaal omgeleid. Dit staat aangegeven met gele borden. Het ziekenhuis in Deventer blijft altijd bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de fietspaden. Buslijnen rijden in de avonduren soms een aangepaste dienstregeling.