Amerikaanse ouders klagen Tesla aan: 'Onze kinderen stierven in een brandende Cybertruck'

Twee Amerikaanse gezinnen klagen Tesla aan. Kinderen uit de gezinnen, Krysta (19) en Jack (20), kwamen om in een brandende Cybertruck doordat, volgens de aanklacht, ze de deuren niet open kregen. Hun ouders geloven dat ze nog hadden geleefd als ontsnappen niet zo moeilijk was geweest.



De 19-jarige Krysta Tsukahara en de 20-jarige Jack Nelson zaten in november vorig jaar op de achterbank van een Cybertruck toen het misging in een stad in de omgeving van San Francisco, Californië. De bestuurder, hun 19-jarige vriend Soren Dixon, verloor met hoge snelheid de macht over het stuur en reed tegen een boom. Hij overleed ter plekke.



Krysta en Jack zaten achterin en overleefden de klap van de crash, maar kwamen alsnog om toen de batterij van de Cybertruck vlam vatte. Een Cybertruck is een auto-model van Tesla in de vorm van een pick-up. De aanklacht stelt dat de jongeren vastzaten doordat de elektrische deuren na de botsing niet meer werkten, en de handmatige noodontgrendeling te moeilijk te vinden was.



"Onze kinderen hadden kunnen leven als ze uit die auto waren gekomen", zegt Carl Tsukahara, de vader van Krysta. "Het ontwerp van de deuren maakte ontsnappen bijna onmogelijk."



Tesla staat bekend om zijn futuristische ontwerp, waarbij deuren met één druk op de knop openen. Maar bij stroomuitval, wat kan gebeuren na een crash, werkt dat systeem niet meer.



In theorie kunnen inzittenden dan gebruik maken van een mechanisch noodhendeltje, maar dat zit bij de achterdeuren van de Cybertruck verstopt onder een rubberen mat. Passagiers moeten het matje optillen en een kabel naar voren trekken, iets wat in de chaos van een brand vrijwel onmogelijk is, schrijft The New York Times.



Een vriend van de twee reed in een andere auto achter hen. Hij zag het ongeluk gebeuren en wist een vierde inzittende, die voorin zat, te redden door met een tak het raam in te slaan.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.