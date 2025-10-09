Dagelijks duizenden boetes omdat automobilisten korter dan kwartier in Zwitsers dorp waren

Een opvallende maatregel in het Zwitserse dorp Birsfelden leidt tot duizenden boetes per dag voor automobilisten die er niet langer dan een kwartier zijn. Volgens Zwitserse nieuwssites leidt het tot veel discussie.



De maatregel moet voorkomen dat automobilisten de wegen in het dorp, dat in de buurt ligt van de stad Basel, gebruiken als sluiproute vanwege drukte op de snelwegen.



Camera's registreren hoe lang een auto in het dorp is. Voertuigen die minder dan een kwartier in het dorp verblijven, krijgen een boete van 100 frank (omgerekend 107 euro). Per dag zorgt dit voor zo'n 1000 boetes. De maatregel die sinds september van kracht is, heeft de gemeente al bijna 2 miljoen euro opgeleverd.



Online is er begrip voor de inventieve maatregel, maar ook is er kritiek. Zo zegt hoogleraar strafrecht Monika Simmler op LinkedIn dat ze zich grote zorgen maakt over de privacy van mensen en de vrijheid. "Als ik de gemeente was, zou ik het geld nog niet uitgeven", zegt ze. Ook vanwege de juridische bezwaren, omdat mensen misschien met gegronde redenen kort in het dorp moeten zijn.

Reacties

09-10-2025 12:33:38 allone

Druk druk druk.

09-10-2025 15:05:16 MIADIA

ik woon erg dicht bij de op- en afrit naar de snelweg. ik kan het dorp in rijden, naar mijn huis, iets pakken en weer op de snelweg rijden binnen 10 minuten. als mijn gemeente dit gaat instellen loop ik daar op leeg joh

