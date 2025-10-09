Nobelprijswinnaar Fred Ramsdell nog onwetend: 'Denk dat hij op trektocht is'

De Amerikaanse wetenschapper Fred Ramsdell is een dag later nog niet op de hoogte van het feit dat hij dit jaar de Nobelprijs voor Geneeskunde heeft gewonnen. "Ik denk dat hij op trektocht is in de wildernis van Idaho", zegt Jeffrey Bluestone, de baas van het bedrijf waar hij werkt tegen persbureau AFP.



Het Nobelcomité in het Zweedse Stockholm maakte gisterochtend bekend dat de prijs dit jaar gaat naar het immuunonderzoek van Ramsdell, zijn collega Mary Brunkow en de Japanner Shimon Sakaguchi. Secretaris Thomas Perlmann van het comité zei toen al alleen Sakaguchi te hebben bereikt.



Perlmann vermoedde toen dat het tijdverschil met de Amerikaanse westkust het probleem was. "De andere twee hebben hun telefoon waarschijnlijk op stil staan. Ik heb een berichtje achtergelaten met het verzoek terug te bellen."



Brunkow bevestigde later het vermoeden van Perlmann: ze had diep in de nacht zijn belletje weggedrukt. "Ik was vast in slaap toen mijn telefoon trilde om 01.00 uur. Ik zag een gek nummer uit Zweden en heb hem uitgezet. Zal wel spam zijn, dacht ik."



Toen kort daarna de telefoon van haar man ook overging, nam ook hij niet op. Zelfs toen er diep in de nacht een verslaggever in de tuin stond, wilde Brunkow er nog niet aan: "Ik zei mijn man dat hij niet zo gek moest doen toen hij zei dat er iemand op de veranda stond. Maar ik ben vereerd en trots."



Ook Brunkow heeft collega Ramsdell nog niet kunnen bereiken. "Iedereen vraagt me maar: hoe kunnen we hem bereiken, maar ik heb geen flauw idee. Hij is onbereikbaar. Dus het zal voor hem ook wel als een schok komen."



Bluestone maakt zich in ieder geval geen zorgen. Ramsdell "leeft zijn beste leven" met zijn digitale detox in de natuur. Het is ook niet de eerste keer dat een Nobelprijswinnaar onbereikbaar was: in 2020 moest het Nobelcomité Robert Wilson inzetten om zijn slapende collega Paul Milgrom te melden dat ze samen de prijs hadden gewonnen.



De Japanner Sakaguchi kon ondertussen al iets meer wennen aan het idee. "Ik wil het een aangename verrassing noemen", zei hij flegmatisch op een persconferentie in Osaka. "Ik dacht dat ons onderzoek voor artsen interessant zou zijn en er ooit misschien eens een prijs zou volgen, maar om nu al geëerd te worden is verrassend en een eer."



Hij zei nog geen uitbundige plannen te hebben om het te vieren. "Als ik thuis ben ga ik in bad en dan naar bed. Dat is het wel."



Aan het eind van de ochtend zal de tweede Nobelprijs van dit jaar worden bekendgemaakt, die voor Natuurkunde. Later deze week volgen dan Scheikunde, Literatuur en Vrede, volgende week is Economie de laatste. De prijzen worden uitgereikt op 10 december, de sterfdag van naamgever Alfred Nobel.

Reacties

09-10-2025 12:26:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.559

OTindex: 96.267

Tja. Je kunt moeilijk 24u/dag met een telefoon in je hand zitten, voor het geval dat

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.