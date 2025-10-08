Amazon Prime haalt bewerkte Bond-posters offline na storm aan kritiek

Amazon Prime Video heeft de promotieposters van James Bond-films aangepast door vuurwapens digitaal te verwijderen uit de afbeeldingen. Op de beelden waren onder meer Sean Connery en Roger Moore te zien zonder hun kenmerkende pistolen. De bewerkte versies zorgden bij fans voor kritiek, meldt vakblad Variety.Op sociale media spraken fans zich massaal uit over de censuur omdat wapens een vast onderdeel zijn van het Bond-personage. Na de ophef besloot het bedrijf de aangepaste posters offline te halen en te vervangen door andere afbeeldingen, waarop de personages ook zonder wapen te zien zijn.Het Amerikaanse productie- en distributiebedrijf Amazon MGM Studios kreeg eerder dit jaar de creatieve controle over de populaire filmreeks. Het bedrijf liet na de overname weten ‘een fris, exotisch nieuw hoofdstuk’ aan de reeks te willen toevoegen, maar ook de ‘nalatenschap van dit iconische personage’ in ere te willen houden.