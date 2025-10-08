DNA-test onthult verwisseling bij geboorte: pas 35 jaar later ontmoeten vrouwen biologische ouders

Een verwisseling tussen twee pasgeborenen in een ziekenhuis in Zuid-Oostenrijk is na tientallen jaren opgelost. Beide families hadden na de geboorte van hun kinderen geen idee dat ze de verkeerde baby mee naar huis kregen. Door middel van een DNA-test ontdekten twee vrouwen pas na 35 jaar wie hun biologische ouders zijn.

De twee vrouwen werden in oktober 1990 in het Oostenrijkse Graz geboren. Beide werden in couveuses in het ziekenhuis gehouden, omdat ze te vroeg werden geboren, schrijft de krant Kronen Zeitung. En daar is iets misgegaan.



Aanvankelijk wisten de vrouwen noch de ouders dat de dochters na hun geboorte verwisseld waren. Volgens beide families leken de baby's ontzettend op elkaar.



Pas toen een van de vrouwen na een bloedtest hoorde dat ze geen familie kon zijn van de mensen die haar hadden opgevoed, besloot ze uit te zoeken hoe het zat. Maar ondanks onderzoek in het ziekenhuis en een publieke oproep in 2016 kon zij haar biologische ouders niet vinden.



Niet lang geleden deed de vrouw opnieuw een oproep om haar familie te vinden. Daarop nam de tweede vrouw contact met haar op. Zij ontdekte een paar weken geleden namelijk dat haar bloedgroep óók niet overeenkwam met die van haar ouders en vond dat wel heel verdacht.



Uiteindelijk besloten beide vrouwen een DNA-test te doen. Daarmee werd hun verwisseling bevestigd, schrijft de krant ZDF Heute. De vrouwen maken het goed en beide families leren elkaar kennen.

