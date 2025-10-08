Ook een stukje? Nederland is wereldrecord rijker: grootste vlaai ooit

Hoe je een vlaai van zeven meter breed en dik 1000 kilo zwaar in een oven krijgt, is ons een raadsel. Maar het levert wel een leuk resultaat op: door zo'n gevaarte te maken is ons land en specifiek Limburg namelijk een officieel wereldrecord rijker!



De makers hebben van Guinness World Records, de organisatie die dit soort records bijhoudt, een officieel certificaat ontvangen. En dat is ook niet voor niets, want er zijn nogal wat bloed, zweet en tranen in de Limburgse lekkernij gestoken. Nou ja, niet letterlijk natuurlijk, want dat zou wel heel raar smaken. Wat er wél in is gegaan:



350 kilo bloem

600 eieren

3,5 kilo gist

300 kilo suiker

125 kilo boter

3,2 kilo zout

530 kilo abrikozen

16 kilo maïszetmeel

1 kilo vanille



Wie zelf ook aan de slag wil moet dus zo ongeveer een dieplader huren wil men alles in huis krijgen. Wat wel weer meevalt is de tijd die je aan het bakken van zo'n vlaai kwijt bent. Je zou denken dat dit een proces van dagen is, maar niets is minder waar. De makers en nu trotse bezitters van het wereldrecord verklaren dat het hen 'slechts' acht uur heeft gekost.



Wie bovenstaand recept goed doorleest, weet ook al wat de vruchtentaart bevat: een enorme berg abrikozen. "Maar om het echt lekker te maken hebben we er ook nog eens een crumble op gedaan", zegt de trotse bakker Johan Nulens uit België. Samen met Nederlandse bakkers en leerling-bakkers heeft hij het record nu in handen. De vlaai is gemaakt ter ere van de horecavakbeurs BBB Maastricht en staat er niet alleen maar voor de sier. Maar liefst 9000 bezoekers kunnen een stukje krijgen.

Reacties

08-10-2025 12:53:16 HenryHiaat

Ze hebben er ook nog eens een crumble opgedaan. Manmanman..

08-10-2025 13:19:47 submarine











En van de vlaai zelf, natuurlijk. Heeft iemand een foto van de gebruikte oven?En van de vlaai zelf, natuurlijk.

08-10-2025 13:22:21 allone











Wie heeft nu het record? Limburgse Lekkernij van een Belgische BakkerWie heeft nu het record?

