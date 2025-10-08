Ook een stukje? Nederland is wereldrecord rijker: grootste vlaai ooit
Hoe je een vlaai van zeven meter breed en dik 1000 kilo zwaar in een oven krijgt, is ons een raadsel. Maar het levert wel een leuk resultaat op: door zo'n gevaarte te maken is ons land en specifiek Limburg namelijk een officieel wereldrecord rijker!
De makers hebben van Guinness World Records, de organisatie die dit soort records bijhoudt, een officieel certificaat ontvangen. En dat is ook niet voor niets, want er zijn nogal wat bloed, zweet en tranen in de Limburgse lekkernij gestoken. Nou ja, niet letterlijk natuurlijk, want dat zou wel heel raar smaken. Wat er wél in is gegaan:
350 kilo bloem 600 eieren 3,5 kilo gist 300 kilo suiker 125 kilo boter 3,2 kilo zout 530 kilo abrikozen 16 kilo maïszetmeel 1 kilo vanille
Wie zelf ook aan de slag wil moet dus zo ongeveer een dieplader huren wil men alles in huis krijgen. Wat wel weer meevalt is de tijd die je aan het bakken van zo'n vlaai kwijt bent. Je zou denken dat dit een proces van dagen is, maar niets is minder waar. De makers en nu trotse bezitters van het wereldrecord verklaren dat het hen 'slechts' acht uur heeft gekost.
Wie bovenstaand recept goed doorleest, weet ook al wat de vruchtentaart bevat: een enorme berg abrikozen. "Maar om het echt lekker te maken hebben we er ook nog eens een crumble op gedaan", zegt de trotse bakker Johan Nulens uit België. Samen met Nederlandse bakkers en leerling-bakkers heeft hij het record nu in handen. De vlaai is gemaakt ter ere van de horecavakbeurs BBB Maastricht en staat er niet alleen maar voor de sier. Maar liefst 9000 bezoekers kunnen een stukje krijgen.