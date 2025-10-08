Spaans dorp wil op Unesco-lijst vanwege dagelijkse kletspraatjes

Het is een zomers ritueel in grote delen van Zuid-Europa: zodra het aan het eind van de dag een beetje afkoelt, zetten buurtgenoten de stoelen buiten voor hun dagelijkse praatje. De slimme burgemeester van een Zuid-Spaans dorpje wil nu dat de traditie op de Unesco-Werelderfgoedlijst komt.

Het culturele erfgoed moet beschermd worden tegen de oprukkende dreiging van sociale media en televisie, zegt de burgemeester van Algar, José Carlos Sánchez. "Het is het tegenovergestelde van sociale media," legt hij in The Guardian uit. "Dit gaat om persoonlijke gesprekken."

Sánchez heeft onlangs een aanvraag ingediend bij Unesco, in de hoop dat de traditie een plekje krijgt tussen onder meer de Finse saunacultuur, de kunst van het pizzabakken in Napels en de grasmaaicompetitie in Bosnië.

De burgemeester vreest dat het praatje met buurtgenoten verdwijnt. "Het is niet meer wat het was, dus we willen iedereen op zomeravonden weer buiten hebben in plaats van binnen, scrollend door hun Facebook-tijdlijn."

Volgens Sánchez is het kletspraatje aan het eind van een hete dag heel gezond. Het voorkomt eenzaamheid en zorgt voor een gemeenschapsgevoel. "Inwoners komen buiten in plaats van in hun eentje binnen te zitten. Ze krijgen een therapiesessie doordat ze hun verhalen of problemen delen en buurtgenoten hen kunnen helpen."

De aanvraag voor de Werelderfgoedlijst levert het 1400 inwoners tellende plaatsje ondertussen veel publiciteit op. Uit het hele land komen media naar Algar. "In Madrid leren ze nu Algar kennen. In Barcelona ook. En in zoveel andere regio's," vertelt de burgemeester trots. "Dus we zorgen voor gratis publiciteit voor de gemeente."

En het is het enige dorp ter wereld waar dit gebeurt? 🤔

