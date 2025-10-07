Foutje, bedankt: Chileen krijgt 330 keer zijn salaris en hoeft dat niet terug te betalen

Een werknemer van een Chileens voedingsbedrijf, die door een fout van zijn werkgever maar liefst 330 keer zijn maandsalaris uitbetaald kreeg, hoeft dat geld van de rechter niet terug te betalen. De man stortte het geld destijds niet terug, maar verdween met de noorderzon. In Nederland oordelen rechters meestal anders.



De man werkte als kantoormedewerker in een distributiecentrum van het grote vleesverwerkende bedrijf Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL), blijkt uit berichtgeving van de Chileense zakenkrant Diairo Financiero.



Daar verdiende hij zo'n 500.000 peso per maand, omgerekend 445 euro.



In mei 2022 bleek echter dat zijn werkgever hem per ongeluk 165 miljoen peso had uitbetaald, omgerekend zo'n 147.000 euro. Dat was 330 keer zoveel als het salaris waarop hij recht had. Volgens het bedrijf had de man beloofd het geld terug te betalen, maar deed hij dat niet. In plaats daarvan nam hij ontslag, en verdween met het geld.



Dat betekende het begin van een jarenlange rechtszaak, waarin het vleesconcern het geld bij de ex-werknemer probeerde terug te halen. Onlangs oordeelde een Chileense rechtbank echter dat er geen sprake was van een misdrijf, maar van een 'onverschuldigde inning', waardoor de rechter er geen uitspraak over kon doen.



Tegenover de zakenkrant liet het bedrijf weten het er niet bij te laten zitten, en waarschijnlijk in hoger beroep te gaan.



Volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS zouden Nederlandse rechters bij een vergelijkbare zaak waarschijnlijk tot een ander oordeel komen. "Ik ben niet bekend met Chileense recht, maar zou een dergelijke kwestie in Nederland spelen is de kans groot dat werknemer het onverschuldigd betaalde bedrag zou moeten terugbetalen."



Volgens Besselink komt het in Nederland nog best vaak voor dat werknemers te veel uitbetaald krijgen. "Je moet dan denken aan een per ongeluk te hoog salaris of een dubbele betaling. Ook komt het voor dat iemand die al uit dienst is, wordt doorbetaald. Tegenwoordig is alles natuurlijk geautomatiseerd. Als er geen melding komt dat een werknemer is vertrokken, kunnen de betalingen gewoon doorgaan."



De arbeidsrechtexpert kent ook veel gevallen, waarbij werkgevers naar de rechter stapten om dat geld terug te halen. En in Nederland krijgen werkgevers in dergelijke gevallen dus vaak gelijk, zegt Besselink. "Als er sprake is van een zogenoemde 'onverschuldigde betaling' waarvan de werknemer had kunnen weten dat hij te veel ontving, is de terugvordering door het bedrijf meestal succesvol."



Het terugeisen van ten onrechte uitgekeerd geld wordt lastiger als een medewerker er niet van had kunnen weten. "Bijvoorbeeld omdat het maandinkomen altijd iets afweek, door bijvoorbeeld variabele reiskosten." Het gaat dan volgens Besselink meestal over kleinere bedragen. "Dan heb je het niet over 330 keer het salaris."



Besselink zegt te weten van een aantal concrete Nederlandse zaken uit de afgelopen jaren, waarbij werknemers het geld dat hun werkgevers per ongeluk te veel betaalden, daadwerkelijk moesten teruggeven.



Zo was er een werknemer die door een fout twee keer zijn ontslagvergoeding uitbetaald kreeg, en iemand de na haar vertrek nog drie maanden doorbetaald werd. Omdat die werknemers hadden kunnen weten dat die betalingen niet de bedoeling waren, mochten zij dat geld van rechter niet houden.



In dergelijke gevallen wordt volgens de arbeidsrechtadvocaat vaak door werknemers het 'eigen schuld-verweer' gevoerd. Dat gaat er vanuit dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor hun eigen fouten, en dat die fouten dus ook voor hun eigen rekening en risico moeten komen. "Ik begrijp dat verweer wel", aldus Besselink, "maar die vlieger gaat hier dus meestal niet op."

Reacties

07-10-2025 14:54:58 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.775

OTindex: 206

S Het grootte verschil tussen het verhaal uit Chili en de voorbeelden van de advocaat is natuurlijk dat de mensen hier het aanvechten als "Ik mag het houden" en dat hij zegt "Ik betaal het terug", maar doet het niet.



Bij de uitspraken hier is daarna duidelijk dat het geld van het bedrijf is, maar dat is in Chili net zo goed het geval.



In Nederland kan de werknemer dan ook gewoon alsnog niet betalen en moet je als werkgever weer naar de rechter voor een dwangsom. Dat kan in Chili waarschijnlijk ook, als de man niet betaald.



Dus de titel klopt helemaal niet. De rechter doet niets omdat het geen misdrijf is, niet omdat het geld niet terug naar het bedrijf moet.



Beetje het verschil tussen strafrecht en civiel recht hier.

