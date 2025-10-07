Stinkende vrucht zorgt voor paniek in Duitsland: brandweer rukt vier keer uit

De brandweer in de Duitse stad Wiesbaden rukte gisteren maar liefst vier keer uit voor wat mensen dachten dat een gaslek was. Uiteindelijk bleek de boosdoener niet technisch, maar tropisch van aard: een doerian.De eerste melding kwam gistermiddag uit een winkelcentrum. Bezoekers roken gas, maar de brandweer vond geen lek. Nadat het gebouw was geventileerd, konden de hulpdiensten weer vertrekken.Enkele uren later kwam opnieuw een melding binnen. Dit keer bleek de geur afkomstig uit een Aziatische supermarkt. Daar lag namelijk een doerian, een vrucht die in Zuidoost-Azië geliefd is om zijn smaak, maar berucht om zijn penetrante zwavelgeur.Toch bleef het niet bij die twee ritten. Later op de avond kwamen nog twee meldingen binnen, waarvan één opnieuw uit hetzelfde winkelcentrum. Hoewel de brandweer toen al vermoedde dat het weer om dezelfde winkel moest gaan, moest een gaslek opnieuw uitgesloten worden.De vierde melding kwam tegen het eind van de avond binnen, vanuit een woongebouw in de stad. Volgens de gemeente zag de brandweercommandant de bui al hangen toen hij bij de voordeur een bordje zag met daarop een Aziatische naam. De bewoners bleken inderdaad net een doerian gekocht te hebben bij dezelfde winkel.Liefhebbers vergelijken de smaak van doerian onder meer met vanille, karamel en amandelen. De geur wordt daarentegen wel vaker verward met een gaslek. Zo werd een Brits gasbedrijf vorige maand nog opgeroepen voor een doerian in het Britse Lancashire. In het openbaar vervoer van Singapore is de vrucht verboden.