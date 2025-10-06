Het geheim van gezond snoepen: de voordelen van pure chocolade

Chocolade maakt het leven zoeter. Je kunt erin bijten, het smelten, het drinken of ermee bakken voor een rijke, verrukkelijke traktatie. Maar niet alle chocolade is goed voor je. In tegendeel.

Wat is de gezondste chocolade?

Van de drie soorten chocolade - puur, melk en wit - is pure chocolade het gezondst, zeggen voedingsdeskundigen.“De gezondheidsvoordelen van chocoladeproducten zijn allemaal te danken aan de cacaoboon, die talloze fytochemicaliën bevat waarvan is aangetoond dat ze ontstekingsremmende, kankerwerende en bloeddrukverlagende eigenschappen hebben,” vertelt Whitney English, geregistreerd diëtist bij Whitney aan TODAY.com.“Hoe meer cacaobestanddelen een product bevat, hoe voedzamer het is. Pure chocolade bevat de meeste cacaobonen en is daarom het meest voedzaam.”



Beide experts raden aan om chocolade met ten minste 70% cacao te kiezen, omdat deze minder toegevoegde suikers en meer fytochemicaliën bevat dan chocolade met minder cacao.

Cacaobonen bevatten eiwitten en zijn een goede bron van mineralen zoals ijzer en magnesium, plus mangaan, koper, zink en fosfor. Je krijgt ook een wat vezels binnen - ongeveer 3 gram per 1 ons pure chocolade, volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

Chocolade is rijk aan polyfenolen, heilzame stoffen die door planten worden geproduceerd. Een hogere chocolade-inname wordt in verband gebracht met een lager risico op toekomstige hartproblemen, meldden onderzoekers in het tijdschrift Heart.

Reviews van onderzoeken hebben aangetoond dat chocoladeconsumptie triglyceriden - een soort vet in het bloed - “aanzienlijk vermindert” en de bloeddruk licht kan verlagen. Mensen die ten minste vijf porties pure chocolade van 1 ons per week eten, hebben een significant lager risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 in vergelijking met mensen die nooit of zelden pure chocolade eten, zo bleek uit een onderzoek uit 2024.

Mensen die de voorkeur geven aan melkchocolade krijgen dit beschermende effect niet en hebben de neiging om aan te komen, ontdekten de onderzoekers.



Toen Consumer Reports in 2022 28 repen pure chocolade van verschillende merken testte, vond het in alle repen cadmium en lood - twee zware metalen die schadelijk zijn voor de gezondheid. De gehaltes waren niet extreem hoog, maar wel detecteerbaar, zei de organisatie bij het vrijgeven van de testresultaten.

Pure chocolade bevat cafeïne - ongeveer 23 milligram in een vierkantje van 1 ons, volgens het Amerikaanse Ministerie van Landbouw. Als je vier vierkantjes eet, is dat ongeveer evenveel cafeïne als het drinken van een kop koffie. En het blijft snoep - het bevat vet en suiker, met 170 calorieën per ons, dus te veel eten kan leiden tot gewichtstoename.



Puntsgewijs:

Pure chocolade heeft zowel gezonde als minder gezonde eigenschappen.

De gezonde aspecten van pure chocolade:

Bevat antioxidanten zoals flavonoïden die kunnen helpen ontstekingen te verminderen

Rijk aan mineralen zoals magnesium, ijzer, zink en mangaan

Kan de bloeddruk licht verlagen door de aanwezigheid van flavanolen

Bevat minder suiker dan melkchocolade

Kan een positief effect hebben op het cholesterolgehalte

De minder gezonde aspecten:

Bevat nog steeds calorieën en vet

Bevat cafeïne, wat bij sommige mensen voor slapeloosheid kan zorgen

Vaak wordt suiker toegevoegd, hoewel minder dan bij melkchocolade

Kan bij overmatige consumptie bijdragen aan gewichtstoename

Hoe puurder de chocolade (hogere cacaopercentages zoals 70%, 85% of zelfs 90%), hoe meer gezondheidsvoordelen en hoe minder toegevoegde suiker. Pure chocolade met een cacaogehalte van 70% of hoger wordt over het algemeen als gezonder beschouwd.

Als onderdeel van een uitgebalanceerd dieet kan pure chocolade in matige hoeveelheden (bijvoorbeeld 20-30 gram per dag) een gezonde aanvulling zijn.

Reacties

06-10-2025 20:30:15 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.761

OTindex: 4.897



Even iets over de nadelen:

Het bevat caloriën. Ja gelukkig wel. Een mens heeft caloriën nodig.

Het bevat vet. Idem.

Het bevat suikers. Met mate geconsumeerd zijn suikers niet slecht. Suiker is geen vergif. Alleen een teveel is, net als alle overige voedingsstoffen schadelijk.

Cafeïne is een stimulerend middel wat mensen alert maakt. Mits niet net voor het slapengaan ingenomen, kan dat geen kwaad.

Kan bij overmatige consumptie bijdragen aan gewichtstoename. Wat niet?



Persoonlijk vind ik die hele pure chocolade niet te vreten.

Ik heb liever een wat mildere variant.



Het gebruik van die hele pure chocolade wordt ook weleens overdreven.

Zo zag ik laatst een recept voor chocolademousse waar chocolade van tenminste 70% cacao in moest. Vervolgens ging er een lading suiker bij een een overdosis slagroom Laatste edit 06-10-2025 20:31 Er bestaat naast de 3 genoemde chocoladesoorten ook roze chocola. Dat is geen gekleurde witte maar echte chocolade die door een ander fermentatieproces roze kleurt.Even iets over de nadelen:Het bevat caloriën. Ja gelukkig wel. Een mens heeft caloriën nodig.Het bevat vet. Idem.Het bevat suikers. Met mate geconsumeerd zijn suikers niet slecht. Suiker is geen vergif. Alleen een teveel is, net als alle overige voedingsstoffen schadelijk.Cafeïne is een stimulerend middel wat mensen alert maakt. Mits niet net voor het slapengaan ingenomen, kan dat geen kwaad.Kan bij overmatige consumptie bijdragen aan gewichtstoename. Wat niet?Persoonlijk vind ik die hele pure chocolade niet te vreten.Ik heb liever een wat mildere variant.Het gebruik van die hele pure chocolade wordt ook weleens overdreven.Zo zag ik laatst een recept voor chocolademousse waar chocolade van tenminste 70% cacao in moest. Vervolgens ging er een lading suiker bij een een overdosis slagroom

06-10-2025 21:17:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.538

OTindex: 96.251

Je kunt ook gewoon de cacaobonen eten. Onbewerkt, zonder extra suiker of vet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.