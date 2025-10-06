Er bestaat naast de 3 genoemde chocoladesoorten ook roze chocola. Dat is geen gekleurde witte maar echte chocolade die door een ander fermentatieproces roze kleurt.
Even iets over de nadelen:
Het bevat caloriën. Ja gelukkig wel. Een mens heeft caloriën nodig.
Het bevat vet. Idem.
Het bevat suikers. Met mate geconsumeerd zijn suikers niet slecht. Suiker is geen vergif. Alleen een teveel is, net als alle overige voedingsstoffen schadelijk.
Cafeïne is een stimulerend middel wat mensen alert maakt. Mits niet net voor het slapengaan ingenomen, kan dat geen kwaad.
Kan bij overmatige consumptie bijdragen aan gewichtstoename. Wat niet?
Persoonlijk vind ik die hele pure chocolade niet te vreten.
Ik heb liever een wat mildere variant.
Het gebruik van die hele pure chocolade wordt ook weleens overdreven.
Zo zag ik laatst een recept voor chocolademousse waar chocolade van tenminste 70% cacao in moest. Vervolgens ging er een lading suiker bij een een overdosis slagroom

Laatste edit 06-10-2025 20:31