Inbreker zegt sorry tijdens overval op 82-jarige vrouw

Bij een woningoverval op een 82-jarige vrouw vannacht heeft een inbreker spijt gekregen. Tijdens de overval bood hij zijn excuses aan en gaf hij een gestolen sieraad terug.



In het Zeeuwse Sint-Annaland werd de vrouw vannacht wakker van licht dat ineens haar kamer inscheen. Ze hoorde een klap en zag toen hoe iemand met een steen het raam van haar balkondeur insloeg.



De man pakte haar vervolgens vast en eiste in gebrekkig Engels de sieraden van de vrouw, meldt de politie. Hij pakte een armband en een ketting van haar af. Maar toen de vrouw zei dat de trouwring van haar overleden man aan de ketting hing, kreeg ze die weer terug. "Sorry, ik heb problemen", zei de overvaller, en ging ervandoor.



De politie heeft in de omgeving naar de dader gezocht, maar hij is nog niet gepakt. De vrouw raakte lichtgewond door het glas op de grond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

05-10-2025 16:03:19 allone

Ik heb alleen medelijden met die vrouw. Die voelt zich thuis nooit meer veilig Moet ik die inbreker nou aardig vinden of moet ik medelijden met hem hebben ?Ik heb alleen medelijden met die vrouw. Die voelt zich thuis nooit meer veilig

05-10-2025 16:44:45 Emmo

"Sorry, ik heb problemen", zei de overvaller, en ging ervandoor. Ik hoop met grote hopen dat mijnheer de overvaller door dit optreden nog meer problemen krijgt. Ik hoop met grote hopen dat mijnheer de overvaller door dit optreden nog meer problemen krijgt.

