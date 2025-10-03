Maandenlang vermiste jongen (10) in Portugal aangetroffen in verlaten huis

Een 10-jarige Portugese jongen die maandenlang werd vermist, is aangetroffen in een verlaten ernstig vervuild huis zonder water of elektriciteit. De jongen was ondervoed en zat onder de insectenbeten. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen, maar maakt het inmiddels weer goed.



De jongen werd vorige week gevonden, meldt de Portugese nieuwssite SIC. Het was zijn vader – ook vermist sinds juli – die de jongen in het huis zou hebben ondergebracht.



Het huis waar de jongen al die tijd in verbleef, staat volgens SIC bekend als ontmoetingsplaats voor mensen in en rondom het drugscircuit. Ook de vader van de jongen zou verslaafd zijn.



De vader had de wettelijke voogdij over het kind. De moeder van de jongen kon haar zoon enkele maanden geleden niet meer vinden, nadat ze was teruggekeerd van een vakantie in haar thuisland Frankrijk. Ze schakelde daarop de politie in. De vader had zijn telefoon uitgeschakeld en was onbereikbaar.



Gezien de voogdij van de vader werd lang niet intensief naar de jongen gezocht. Toen de 10-jarige begin dit schooljaar niet kwam opdagen op school, werd de zoektocht geïntensiveerd. De zoektocht vond plaats in de gemeente Vila Nova de Famalicão, ten noorden van Porto.



Vader en zoon verbleven volgens SIC ongeveer twee maanden in de vervuilde woning. Niet duidelijk is hoe het kind uiteindelijk is gevonden. De jongen is inmiddels weer bij zijn moeder ondergebracht.

