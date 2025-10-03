Verbazing over ontmoeting van ontsnapte slang en kat: dier lijkt geen angst te kennen

Een kat die oog in oog staat met een slang van anderhalve meter: medewerkers van de dierenambulance wisten even niet wat ze zagen in Barendrecht. Nadat ze een video maakten van de bijzondere ontmoeting, wisten ze de boa constrictor met dikke handschoenen te vangen.Stel je voor: je wandelt rustig door je buurt, en ineens kruipt er een boa constrictor van anderhalve meter langs je heen. Precies dat overkwam afgelopen maandag de bewoners van de Barendrechtse wijk De Kempenaar. En de ontsnapte slang kwam niet alleen bewoners tegen, maar ook een nieuwsgierige kat, zoals te zien is op videobeelden die gedeeld worden op sociale media.Op de video van de dierenambulance is te zien hoe een smetteloze witte kat onbevreesd achter de kronkelende slang aan loopt. Angst lijkt het dier niet te kennen: de kat nadert de slang steeds dichter.En dat terwijl katten wel degelijk gevaar lopen met zo’n slang in de buurt. „Dat geldt ook voor kleine honden en zelfs kleine kinderen”, waarschuwt slangenexpert Rob Dumont.Dumont is de eigenaar van Reptielenopvang Zwanenburg en heeft al bijna veertig jaar ervaring met deze diersoorten. Hoewel de boa constrictor van nature niet agressief is tegenover mensen of andere dieren, blijft het een gevaarlijk en onvoorspelbaar dier. „Als zo’n dier je bijt, kun je er erg nare verwondingen aan overhouden.” De boa constrictor is niet giftig, benadrukt hij.De dierenambulance ving het reptiel kort na het maken van de video. En dan blijkt dat het niet voor het eerst is dat deze slang op avontuur gaat. „We hebben dezelfde boa opgehaald op 14 juli 2025. Het gebeurt dus vaker dat dit dier ontsnapt”, zegt een woordvoerder van de Dierenambulance. In korte tijd is de slang dus twee keer uit zijn terrarium ontsnapt.Een dag nadat het dier was gevangen, werd hij overgebracht naar de reptielenopvang van Dumont in het Noord-Hollandse Zwanenburg.In al die jaren heeft Dumont vaak slangen moeten vangen. Volgens de eigenaar van de opvang, waar ook hagedissen en zelfs kaaimannen verblijven, is de ontsnapping van een slang geen wereldnieuws: „Het gebeurt zo’n tachtig keer per jaar; dat is veel vaker dan bij andere reptielen.”Dumont legt uit: „Slangen ontsnappen meestal wanneer baasjes het terrarium na onderhoud vergeten op slot te doen. Veel mensen weten het niet, maar het zijn erg slimme dieren. Daardoor kunnen ze eenvoudig door een raampje naar buiten kruipen.”Dit exemplaar is ongeveer anderhalve meter lang, wat volgens Dumont behoorlijk groot is. Deze slangen kunnen tot 2,5 meter lang worden.De eigenaar van het huisdier meldde zich woensdag bij de Dierenambulance. Volgens Dumont is het dier echter nog niet opgehaald en verblijft het op dit moment nog in de speciale opvang.Wat je eigenlijk moet doen als je zo’n slang door de straat ziet kronkelen? Dat weet Dumont precies: „Raak niet in paniek, houd het dier in de gaten en bel direct de dierenambulance. Wij hebben de medewerkers hierin speciaal getraind, dus ze weten wat ze moeten doen om het dier veilig te vangen.”Iedere keer dat een medewerker van de dierenambulance een slang ziet, schakelen zij Dumont in: „Dan sturen ze een foto, zodat ik kan zien met wat voor slang zij te maken hebben. Toen ik deze boa kreeg doorgestuurd, heb ik de medewerker geadviseerd om dikkere handschoenen te dragen. Door de stress is het dier extra gespannen, waardoor het onvoorspelbaar kan worden.”Medewerkers beschikken ook over een speciale haak die vaak wordt gebruikt om het dier te vangen. „Boa’s zijn er niet op uit om ons schade toe te brengen, maar ze blijven wel gevaarlijk.”