Samsung Ring zwelt op, zit vast aan vinger: man moet naar ziekenhuis

Voor wie altijd graag de laatste gadgets uitprobeert, is het even opletten: de Samsung Galaxy Ring levert bij meerdere mensen grote problemen op. De ring, die net als een smartwatch allerlei gezondheidsmetingen doet terwijl je hem draagt, zwol bij meerdere gebruikers op en kwam vast te zitten aan hun vinger. "Ik draag nooit meer zo'n ring."Youtuber Daniel liet vorige week op X weten dat zijn Samsung ring op begon te zwellen. En hij was niet de enige, honderden mensen reageerden op zijn bericht. Velen met suggesties om te helpen, maar anderen ook omdat hetzelfde hen ook was overkomen.De Britse influencer liet weten de ring sinds januari van dit jaar te gebruiken en merkte al enige tijd op dat de batterij niet meer functioneert zoals in het begin. "In het begin hield de batterij het bijna zeven dagen uit, zoals ook werd geadverteerd. De laatste maanden merkte ik op dat dat nog maar één tot anderhalve dag was. Op gegeven moment laadde hij ook niet eens meer op."Op verschillende internetfora laten anderen ook weten het probleem van de batterij die veel van zijn vermogen verliest te herkennen.