Britse Mitchell (24) en instructeur maakten val van ruim 3000 meter, maar overleefden het

Het was de bedoeling dat de reis naar Las Vegas een droomvakantie zou worden voor de 24-jarige Mitchell Deakin uit het Verenigd Koninkrijk. Maar het ging gruwelijk mis tijdens het skydiven boven de woestijn van Nevada. Mitchell en zijn instructeur raakten tijdens een tandemsprong in de problemen: de parachute ging niet open. Wonder boven wonder overleefden ze de val van ruim 3000 meter.



Volgens een politierapport in handen van de Las Vegas Review Journal was te zien hoe de mannen rondtolden in de lucht, niet lang na de sprong uit het vliegtuig op 17 september. Zowel de hoofd- als de noodparachute zouden niet volledig zijn geopend, waardoor de twee een vrije val maakten van 3357 meter. Zij zouden daarna de grond hebben geraakt met een snelheid van ruim 70 kilometer per uur.



Einde oefening, zou je denken, maar de mannen leven nog. Ze raakten wel ernstig gewond. De instructeur, de 54-jarige Jiron Arcos Ponce, ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.



Mitchell is, na een paar flinke medische ingrepen, weer aanspreekbaar. "Dit is extreem traumatisch geweest voor hem en zijn familie en vrienden, omdat hij zo ver van huis is", schrijft zijn partner Isabel Clacher online. "We willen hem veilig terug hebben in het Verenigd Koninkrijk, waar we allemaal voor hem kunnen zorgen."



Die zorg gaat nodig zijn, want hij heeft een flinke lijst aan verwondingen opgelopen. "Dit ongeluk heeft Mitch extreme verwondingen gegeven, waaronder een gebroken bekken, gebroken ribben, een geperforeerde long en een nierbeschadiging", schrijft Clacher. Chirurgen hebben metalen platen in zijn bekken geplaatst en hij kan op dit moment niet staan of lopen.



In een update van een week geleden schreef de moeder van Mitchell dat hij 'erg positief' is. "Er wordt voor hem gezorgd door een excellent ziekenhuisteam en hij is erg dankbaar voor al jullie vriendelijkheid, berichtjes en belletjes."



Zijn partner Isabel heeft een inzamelingsactie gestart voor de medische kosten, om Mitchell weer veilig in de VK te krijgen. De teller staat inmiddels op bijna 20.000 euro.

