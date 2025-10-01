Filmsterren boos op AI-actrice van Nederlandse maker

De AI-actrice Tilly Norwood, ontwikkeld door een Nederlandse maker, zorgt voor opschudding in de internationale filmindustrie. Meerdere Hollywoodsterren, onder wie Emily Blunt, Whoopi Goldberg en Natasha Lyonne, hebben hun zorgen daarover geuit.



"We willen dat Norwood de volgende Scarlett Johansson of Natalie Portman wordt, dat is het doel", zei actrice en maker Eline van der Velden afgelopen zomer. De AI-actrice kan praten, zwaaien en zelfs huilen. Naast een rol in een komediesketch is Norwood al 'in gesprek' met talentenbureaus en kan ze binnenkort meedoen aan audities, stelt de maker.



"Elk talentenbureau dat zich hiermee bezighoudt, moet geboycot worden", zei filmmaker en actrice Lyonne, bekend van haar rol in de series Orange is the new black, Poker Face en Russian doll. "Diep misleidend en totaal gestoord." Zelf is Lyonne mede-eigenaar van een bedrijf dat een ethische AI-studio maakt voor speelfilms waarin echte acteurs de hoofdrol spelen.



De Britse Hollywoodster Emily Blunt, bekend van de film Marry Poppins Returns en The Devils Wear Prada, noemt Norwood angstaanjagend. "Is dit AI? God, we zitten in de problemen", zei ze in een podcast van het tijdschrift Variety. "Dit is echt heel, heel erg. Kom op, talentenbureaus, doe dit alsjeblieft niet. Stop met het afpakken van menselijke verbinding."



Norwood is een product van Xicoia, dat een dochterbedrijf is van AI-productiestudio Particle6 gevestigd in Londen. De bruinharige AI-actrice werd afgelopen weekend gepresenteerd op het Zurich Film Festival.



Particle6 is in handen van de Nederlandse Van der Velden, die zelf een verleden heeft als actrice. Ze speelde onder andere in de korte film Bingo en de VPRO-serie Beatrix, Oranje onder vuur.



In een LinkedIn-post vertelt Van der Velden dat Norwood is gecreëerd met behulp van tien verschillende programma's, waaronder ChatGTP en Runway. Van der Velden stelt dat AI-acteurs een "gamechanger" kunnen zijn en kosten kunnen besparen.



Volgens haar is het publiek vooral geïnteresseerd in het verhaal en niet in de vraag of de hoofdrolspeler "een echte hartslag" heeft. Ze ziet AI niet als vervanging voor een mens, maar als "een creatief werk en kunstwerk." "Net als andere vormen van kunst roept zij gesprekken op, en dat op zichzelf toont de kracht van creativiteit."



Van der Velden laat via Particle6 in reactie weten dat ze hoopt dat we "kunstmatige intelligentie kunnen verwelkomen als een extra manier om onszelf uit te drukken, naast theater, film, schilderkunst, muziek en talloze andere vormen." Volgens haar kan deze kunstvorm deuren openen naar "nieuwe stemmen" en is het creatief proces vergelijkbaar met het bedenken van een rol of personage.



Acteursvakbond SAG-AFTRA denkt daar anders over. SAG-AFTRA waarschuwt dat bureaus en studio's in de problemen kunnen komen als zij Norwood zouden gebruiken, aangezien de vakbond in 2023 een overeenkomst sloot met filmstudio's om acteurs beter te beschermen tegen het gebruik van AI. De deal maakte na bijna vier maanden definitief een einde aan de acteursstaking.



"Ze is geen acteur; het is een personage gegenereerd door een computerprogramma dat is getraind op het werk van talloze professionele artiesten", aldus de vakbond. "Ze heeft geen levenservaring om uit te putten, geen emotie. Het publiek is niet geïnteresseerd in het kijken naar door de computer gegenereerde inhoud die losstaat van de menselijke ervaring."



Daarnaast stelt de vakbond dat Norwood "geen enkel probleem oplost". Integendeel. "Het creëert juist nieuwe problemen, omdat gestolen uitvoeringen van acteurs worden gebruikt om acteurs werkloos te maken. Daarmee wordende bestaansmogelijkheden van artiesten in gevaar gebracht en doet het afbreuk aan de menselijke kunstzinnigheid."

Ze zijn ertegen omdat ze bang zijn werkeloos te worden?

Miljoenen mensen kijken naar tekenfilms waarin de ‘acteurs’ net zo weinig emoties of levenservaring hebben.

Daarmee wordende bestaansmogelijkheden van artiesten in gevaar gebracht Dat is natuurlijk waar het om draait. De duurbetaalde acteurs en actrices zijn bang brodeloos te worden.



Advies: Wees beter dan die tekenfilmfiguren (dank,

Soms zie ik in de ondertiteling op Discovery of History Channel de meest blatante fouten voorbijkomen (pun intended), waardoor het onmiddellijk duidelijk wordt dat de vertaling uit de AI komt. Dat is natuurlijk waar het om draait. De duurbetaalde acteurs en actrices zijn bang brodeloos te worden.Advies: Wees beter dan die tekenfilmfiguren (dank, @allone ), dan zullen de mensen heus wel liever naar jullie willen kijken.Soms zie ik in de ondertiteling op Discovery of History Channel de meest blatante fouten voorbijkomen (pun intended), waardoor het onmiddellijk duidelijk wordt dat de vertaling uit de AI komt.

