Quote:
Daarmee wordende bestaansmogelijkheden van artiesten in gevaar gebracht
Dat is natuurlijk waar het om draait. De duurbetaalde acteurs en actrices zijn bang brodeloos te worden.
Advies: Wees beter dan die tekenfilmfiguren (dank, @allone
), dan zullen de mensen heus wel liever naar jullie willen kijken.
Soms zie ik in de ondertiteling op Discovery of History Channel de meest blatante fouten voorbijkomen (pun intended), waardoor het onmiddellijk duidelijk wordt dat de vertaling uit de AI komt.