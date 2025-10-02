De meeste landen hebben nog geen klimaatplan ingeleverd, ook de EU niet

Landen zijn massaal te laat met het inleveren van klimaatplannen bij de Verenigde Naties. Na het verstrijken van de deadline gisteren, had één op de drie landen een plan voor 2035 ingediend.



De deadline was al verschoven nadat in februari slechts een handvol landen iets had ingeleverd. Het illustreert dat klimaat wereldwijd minder hoog op de politieke agenda staat dan een paar jaar geleden.



Ook grote uitstoters als de China en de Europese Unie (EU) misten de deadline. Wel maakte de Chinese leider Xi Jinping vorige week in een videotoespraak bij de VN bekend wat zijn land wil doen aan klimaatbeleid. De EU vertelde informeel hoe het Europese plan er ongeveer uit gaat zien.



De Verenigde Staten schaffen hun klimaatbeleid juist af. Onder president Biden verscheen er een klimaatplan, maar het is duidelijk dat Trump het niet gaat uitvoeren. Trump zet in op energie uit aardgas, steenkool en olie, en werkt klimaatbeleid en hernieuwbare energie actief tegen.



De EU presenteert zich traditioneel als voorloper, maar de lidstaten bleken sterk verdeeld over een klimaatdoel voor 2040, dat de basis moet worden voor het Europese VN-plan.



Na veel discussie presenteerde eurocommissaris Wopke Hoekstra in juli een voorstel. Het lukte niet dit in september aangenomen te krijgen, en nu moet Hoekstra het in oktober langs de Europese regeringsleiders loodsen.



China is de grootste vervuiler en als zij niet gaan verminderen krijgen we de uitstoot nooit naar beneden.



Ook in Brussel is het enthousiasme voor groene wetgeving flink afgenomen. Er is meer aandacht voor defensie, nu Amerikaanse militaire steun niet meer vanzelfsprekend is.



"Het is heel pijnlijk dat er geen plan ligt", zegt Pieter Pauw, universitair docent klimaatfinanciering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Midden november vindt in de Braziliaanse stad Belém de volgende klimaattop plaats. Als het de EU niet lukt op tijd een klimaatplan in te leveren, kan het blok zich minder goed presenteren als voorloper.



In Parijs spraken landen in 2015 af om het klimaat met niet meer dan 2 graden Celsius te laten opwarmen, en het liefst met minder dan 1,5 graad. Het was duidelijk dat bestaande maatregelen niet toereikend waren dat te halen. Daarom beloofden landen om elk vijf jaar met een ambitieuzer klimaatplan te komen.



Naar verwachting druppelen komende tijd nog wel meer plannen binnen, maar die komen te laat om doorgerekend te worden voor de klimaattop. "Ik denk niet dat we in Brazilië een goed overzicht hebben", zegt Pauw. "Dat gebrek aan transparantie over de ambitie van landen is slecht voor de onderhandelingen."



"De klimaatplannen zijn de kern van het verdrag van Parijs", zegt Bruno Binetti van de Britse klimaatdenktank E3G. "Het verdrag zelf legt geen concrete doelen op aan landen." Volgens Binetti laat de vertraging zien dat er een "gat zit in de ambitie". Met wat er ligt zal de wereld niet op koers liggen om de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden, verwacht hij.



Toch is dat niet het hele verhaal. De plannen die wél zijn ingeleverd, door landen als Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten, blijken wel degelijk concreter en ambitieuzer. Ook Australië, traditioneel geen voorloper, voerde de ambitie op, zegt klimaatfinancieringsexpert Pauw.



En dat landen terughoudend zijn met beloften betekent niet dat er niets gebeurt. "Soms is er ook een mismatch tussen de diplomatie en wat er op de grond gebeurt in de energietransitie", zegt klimaatexpert Binetti. Daar worden hernieuwbare energie, batterijen en elektrische auto's goedkoper en winnen terrein.



China is volgens Binetti een voorbeeld. Het land kondigde aan over tien jaar 7 tot 10 procent minder uit te stoten. "Dat is echt ruim onder het potentieel van de Chinese economie", zegt Binetti. "Zij rollen hernieuwbare energie sneller uit dan welke economie ook ter wereld." Ook de andere Chinese doelen zijn voorzichtig.



Volgens experts is dat een patroon. China zou bewust lage doelen stellen om ze dan ruim te halen. Zo haalde China vorig jaar al zijn doelen voor wind- en zonne-energie voor 2030.



"Het is ook de eerste keer dat China belooft dat de emissies echt naar beneden gaan", zegt klimaatfinancieringsexpert Pauw. "Dat is een heel belangrijk signaal. China is de grootste vervuiler en als zij niet gaan verminderen krijgen we de uitstoot nooit naar beneden."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.