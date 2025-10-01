Giethoorn 800 jaar, of bijna? Geen officiÃ«le documenten, wel een knalfeest

Het duurt nog vijf jaar. Maar toch wordt er al aandacht aan besteed: het 800-jarig bestaan van Giethoorn in 2030. In het dorp kwamen mensen vanavond samen om plannen te smeden voor het jubileumfeest. Want er moet de komende tijd heel wat gebeuren om er dan een knalfeest van te maken.

Wanneer het festijn exact wordt gehouden, dat moet nog worden bepaald. Aan een officiÃ«le datum hoeft de organisatie zich in elk geval niet te houden. Want...die is er niet! Eigenlijk is het officiÃ«le oprichtingsjaar niet eens honderd procent zeker.



"In ons Museum Giethoorn, voorheen 't Olde Maat Uus is er een tijdlijn die 1227 aangeeft als officieel jaar", vertelt Sandra Boer van de werkgroep 800 jaar Giethoorn op Radio Oost voorafgaand aan de bijeenkomst. "Terwijl de historici van het museum zeggen: 'nee, 1230 is echt hÃ©t jaar'. Maar officiÃ«le documenten zijn er niet van."

Toch wordt uitgegaan van het jaar 1230. Dat was ook zo in 1980, toen het 750e jaar werd gevierd met een "fantastische feestweek". De Boer zegt dat het niet de ambitie is om dat feest te evenaren. "We willen er een nieuwe editie aan toevoegen", legt ze uit. "Daar hebben we wellicht een heel jaar voor nodig. In 2030 beginnen met organiseren is dan te laat."



Vanavond kwam een aantal inwoners uit Giethoorn bijeen die het 795-jarige dorp een warm hart toedragen en de handen uit de mouwen willen steken. "Het zijn mensen die in allerlei soorten verbanden regelmatig met elkaar aan de toog zitten", omschrijft Boer. "Zij bespreken wat er leeft in het dorp. Wat willen mensen graag, wat vinden we mooi en wat kunnen we leren van eerdere jubileumfeesten. Kortom: hoe zien we dit over vijf jaar ons feestje worden. Hoe kunnen we het gaan vieren met z'n allen."



Dat de goede 'harmonie' behouden blijft, daarover twijfelt niemand. Daar heeft Giethoorn wel een historie. "Een hele mooie historie", benadrukt Boer. "Alleen, we weten allemaal dat je alleen muziek kunt maken als je met heel veel mensen samen hele goede ideeÃ«n hebt en deze wilt uitvoeren." Het grote gemeenschappelijke deel wordt de muziek, vermoedt Boer.



Zelf deelt ze graag een van haar eigen ideeÃ«n: "Ik wil met iedereen die er zin in heeft, een Gieterse les volgen. Zodat ik na het jubileumfeest echt het Gieters dialect goed kan schrijven."

Daar heeft Sandra Boer nog vijf jaar de tijd voor. Ze hoopt, samen met de werkgroep, vanavond na de bijeenkomst weer een stapje te hebben gezet richting het 800-jarig bestaan van Giethoorn in 2030.

