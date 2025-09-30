Zenuwachtige verdachte verraadt zichzelf na grap van agent over ‘drugsruikend’ paard

In Texas heeft een wandelaar zichzelf verraden na een onschuldige grap van een politieagent. Wat begon als een routinecontrole, eindigde in een achtervolging te paard en een arrestatie.



Agenten Bryson Lewis en William Trotter van de politie te paard in Lubbock, hielden vorige week een man staande die op de weg liep in plaats van op de stoep.



De man gedroeg zich verdacht, waarop de agenten hem vroegen of ze zijn zakken mochten controleren. Toen hij dit weigerde, maakte Trotter een grap om de spanning te breken, zo vertelt hij aan zender KCBD. „Ik zei dat mijn paard drugs kon ruiken.”



De verdachte zette het echter meteen op een lopen. „We dachten eerst dat hij een grapje maakte en zou terugkomen, maar hij bleef rennen,” blikt Lewis terug.



De agenten haalden dankzij de paarden de verdachte, een 42-jarige man, al snel in. Of hij drugs bij zich had is niet duidelijk geworden. Hij wordt verdacht van het ontlopen van een arrestatie en het wegmaken met bewijsmateriaal.



„Mensen lijken niet te begrijpen dat je een paard niet zomaar kunt ontvluchten”, concludeert Lewis’ collega. „We hebben vaker te maken met weglopers, maar we halen ze altijd in.”

