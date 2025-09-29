Zware elektrische bussen rijden wegen kapot, Arriva bevestigt de signalen

Verzakte wegen, hobbels in het wegdek en beschadigd asfalt: sinds er elektrische bussen rijden in Twente, is de schade aan wegen toegenomen. Vervoerder Arriva bevestigt nu dat sommige wegen "niet zijn berekend" op de bussen die elk vijftien ton wegen. De politiek wil actie. "Hier draait de belastingbetaler voor op."

Achter winkelcentrum Enschede-Zuid wijst Harold Busschers naar de straat. "Kijk, je ziet gewoon dat er al stukken wegdek zijn vervangen en die verzakken ook alweer", zegt het raadslid van de PVV in Enschede. "Als ik kijk wat er allemaal stuk gereden wordt door de nieuwe elektrische bussen, dan is dat echt aanzienlijk meer dan bij de oude dieselbussen het geval was. Deze hele weg is een soort golf aan het worden."



Sinds eind 2023 rijdt Arriva met nieuwe elektrische bussen door Twente. Die zijn aanzienlijk zwaarder dan de oude diesels: het scheelt zo'n zes ton per bus. Een elektrische bus weegt ongeveer vijftien ton, de diesel negen ton. "Langzaam wordt nu duidelijk dat de weginrichting op sommige plekken niet berekend is op de zwaardere bussen", zegt een woordvoerder van Arriva. "Wij horen deze signalen ook en die hebben onze aandacht."

Niet alleen bij het winkelcentrum in Enschede-Zuid zijn er klachten over beschadigde wegen: die komen ook uit onder meer Glanerbrug en de Enschedese wijk Helmerhoek. "Daar hoor ik zelfs verhalen over losliggende platen op de busbaan", zegt Busschers. Hij heeft het gemeentebestuur om opheldering gevraagd.



Zowel de gemeente Enschede als de provincie Overijssel, die eindverantwoordelijk is voor het busvervoer, willen niet te vroeg conclusies trekken. "Niet alleen de elektrische bussen worden zwaarder, ook het andere verkeer wordt zwaarder en intensiever", merkt de woordvoerder op.

Er is ook geen helder beeld van het aantal wegen in Twente dat beschadigd is sinds Arriva met elektrische bussen rijdt. Toch is op meerdere plekken, zoals in Enschede-Zuid, het wegdek al aangepakt. Dat de belastingbetaler daarvoor opdraait, is PVV-raadslid Busschers een doorn in het oog. "Ik ben daar niet zo heel blij mee. Ik vind dat het busbedrijf er ook maar eens serieus naar moet gaan kijken of dit wel de bedoeling is", zegt hij.



Arriva laat weten dat het in "nauw overleg staat" met de provincie Overijssel, "zodat er een structurele oplossing komt". De woordvoerder wijst erop dat de gemeenten en provincie verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de wegen.

De provincie Overijssel zegt dat het de wegen "op zeer regelmatige basis" inspecteert. "Als uit inspectie blijkt dat er schade is die eerder hersteld moet worden dan het regulier onderhoud, dan wordt dat ingepland", zegt de woordvoerder.

