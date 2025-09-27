Van opruimen naar ontruimen: vrouw brengt munitie naar gemeentehuis

Nietsvermoedend bracht een vrouw eerder deze week een doos met munitie, die ze had gevonden tijdens het opruimen van haar schuur, naar de gemeente Rhenen. Dit was voor de gemeente aanleiding genoeg om een raadsvergadering stil te leggen en politie erbij te roepen.



Een gemeentemedewerker die het pakket ontdekte, riep de hulp van de politie in. Die riep op haar beurt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij. Uit voorzorg werd een deel van de straat afgezet.



Toen de EOD arriveerde, bleek al snel dat er geen direct gevaar was. "Zij konden het pakketje zo oppakken en meenemen", zegt een politiewoordvoerder.



Achteraf kan de gemeente er wel om lachen. "De dame dacht waarschijnlijk dat ze de oude munitie hier kon inleveren, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling", zegt een gemeentewoordvoerder tegen RTV Utrecht.



De politie weet inmiddels wel hoe het misverstand is ontstaan: de vrouw dacht dat het politiebureau nog in het gemeentehuis zat, terwijl dat al jaren niet meer het geval is.



Nadat duidelijk werd dat het pakket geen gevaar vormde, werd de straat weer vrijgegeven en kon de raadsvergadering weer doorgaan.

