In juli ondertekende de Russische president Vladimir Poetin nog een bevel waarmee een investeringsprogramma werd opgericht voor westerse beleggers. De belofte was een aantrekkelijk rendement en investeringen die niet worden bevroren. Maar enkele maanden na de oprichting ervan heeft nog geen enkele investeerder zich heeft gemeld.



Uit een eerder rapport van de Verenigde Naties bleek al dat de desinteresse van buitenlandse investeerders enorm is.

'Tot nu toe hebben nog geen enkele aanmelding', meldt nota bene de vice-gouverneur van de Russische Centrale Bank Filipp Gabuniya. De regeling was speciaal aangemaakt voor investeerders uit 'onvriendelijke' landen, maar in die landen lijkt niemand het risico te willen lopen. Ook konden beleggers uit bevriende landen zich melden, maar de animo was daar ook nul.



Duiding erbij gaf de hooggeplaatste centrale bankier niet. Duidelijk is echter dat de omstandigheden op de financiële markten in het land het op dit moment zeker niet interessant maken om er te investeren. In de afgelopen maand alleen al daalden de index met de grootste Russische aandelen met 7,5 procent. Over het gehele jaar is er bijna 6 procent aan waarde verloren gegaan. Opvallend is daarbij dat het vooral de grote oliebedrijven zijn die fors verliezen. Rosneft, Lukoil en Gazprom hebben allemaal verliezen die dubbele cijfers bevatten: van dalingen van 11 procent tot aan 12 procent.



Uit een eerder rapport van de Verenigde Naties bleek al dat de desinteresse van buitenlandse investeerders enorm is. Het aantal buitenlandse investeringen daalde in 2024 naar slechts 3,3 miljard dollar. Het is het laagste bedrag sinds 2001. Volgens de Russische centrale bank is het investeringsbedrag in de niet-financiële sector met ruim 57 procent gedaald in de afgelopen drie jaar.

Ik zou ook niet willen investeren waar je het risico loopt dat over een jaar de boel zonder compensatie wordt genationaliseerd.

