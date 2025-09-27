Mannen hijsen Engelse vlag, vrouw duwt ladder om en belt politie

In het Engelse Worcester is flinke heisa ontstaan over het ophangen van Engelse vlaggen op straat. Twee mannen wilden Union Jacks aan een lantaarnpaal bevestigen, toen een boze vrouw hen benaderde en beschuldigde van 'racisme'. Ze belde de politie en verhinderde dat de vlaggen werden opgehangen door onder de paal te gaan staan en de ladder om te gooien. Volgens de mannen ging het om een actie gefinancieerd via GoFundMe, bedoeld om ‘eenheid en vrede in het land’ te vieren.



De volledige gebeurtenissen zijn vastgelegd door een van de aanwezigen, Matt Houston, en op Facebook geplaatst. De beelden tonen hoe de vrouw stelt dat het ophangen van de Union Jacks ‘racistisch’ is en dat het ‘niet geaccepteerd wordt’. De video werd ruim 1,2 miljoen keer bekeken.



Een politieagent arriveerde ter plaatse en sprak kort met beide partijen. Een van de mannen legde uit dat bewoners op de straat om de vlaggen hadden gevraagd en dat zij voor de actie hadden gedoneerd. Om verdere confrontatie te vermijden, besloten de mannen hun actie op een andere straat voort te zetten.



De gebeurtenis heeft online tot verdeeldheid geleid. Terwijl sommigen de vlaggenactie als onschuldig zien, vinden anderen dat zulke symboliek door sommigen als provocerend wordt ervaren.

