Echtgenoot van de vrouw van het ‘Coldplay-koppel’ zat ook in het publiek met een andere vrouw

De echtgenoot van de vrouw van het ‘Coldplay-koppel’, die viraal ging nadat ze door een kisscam betrapt werd op een affaire met haar baas, was op hetzelfde concert met een andere vrouw. Dat meldt The Times. De dame in kwestie zou intussen zijn vriendin zijn geworden.



Kristin Cabot (52) werd in juli betrapt terwijl ze in een innige omhelzing met haar baas Andy Byron naar een concert van de Britse band Coldplay stond te kijken, in de Amerikaanse staat Massachusetts.



Ze maakten zichzelf verdacht door opvallend weg te duiken toen de kisscam hen in beeld bracht. Die schaamte bleek voor Cabot niet nodig: haar man was op hetzelfde concert aanwezig met zijn eigen date.



Andrew Cabot (61), de ceo van Privateer Rum, een rummerk en distilleerderij, was volgens oorspronkelijke berichten in Amerikaanse media verrast door de beelden. Later bevestigde hij dat hij en Kristin al uit elkaar waren voordat het concert plaatsvond.



Uit nieuwe details blijkt dat Andrew dezelfde Coldplay-show had bijgewoond met een date, die inmiddels zijn vriendin is geworden. „Kristin zat in de loge met collega’s, hoewel het geen bedrijfsloge was, en Andrew was er ook bij met een vrouw die nu zijn vriendin is”, vertelde een bron aan The Times.



Andrew heeft aan People Magazine verteld dat hij en Kristin ‘enkele weken voor het concert van Coldplay uit elkaar waren gegaan’ en al bezig waren met de scheiding.



De bron in The Times voegde eraan toe dat Kristin grotendeels stil is gebleven omdat ‘mensen die midden in een scheiding zitten, niets in het openbaar kunnen zeggen’. Ingewijden houden vol dat Kristin geen affaire had met haar baas. „Ze erkent volledig dat het (de knuffel, red.) ongepast was, maar dat was het enige ongepaste dat ze heeft gedaan”, aldus de bron. „Volgens haar hebben zij en Andy niets meer dan een goede vriendschap.”



Astronomer, dat bedrijven helpt groeien met behulp van kunstmatige intelligentie, maakte in juli het ontslag van ceo Byron bekend. Enkele dagen later nam ook Cabot ontslag.



De bron vertelde bovendien dat Byron op dat moment ook gescheiden was en apart van zijn vrouw woonde, hoewel ze geen echtscheiding hadden aangevraagd. Zijn vrouw, Megan Kerrigan Byron, verwijderde de achternaam Byron van haar Facebook-account voordat ze de pagina de dag na het concert deactiveerde. Ze hebben samen twee kinderen.

