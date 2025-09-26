Kinderdagverblijf Australië wil van ouders ruim 1200 euro voor knutselwerkjes

Een kinderdagverblijf in de Australische stad Brisbane heeft ouders een rekening van ruim duizend euro voorgeschoteld voor een boekwerk met de knutselwerkjes van hun kind. De crèche hoopte daarmee uit de financiële problemen te komen, schrijft de BBC. Er zou onder meer een salarisachterstand zijn.



Voor 2200 Australische dollar (ruim 1200 euro) konden ouders een 'portfolio' met de mooiste tekeningen van hun kind aanschaffen. Het kinderdagverblijf probeerde het aan ze te slijten onder de noemer van een inzamelingsactie.



Het hele gebeuren veroorzaakte ophef onder ouders. Zo waren sommige zo furieus dat ze inbraken bij het kinderdagverblijf om de kunstwerken gewoon te gaan halen. Een andere moeder deed dat niet, maar noemde het hele gebeuren in een talkshow wel idioot. "Ik heb er gewoon geen ander woord voor, het is gewoon enorm idioot."



Ook verschillende hoogwaardigheidsbekleders bemoeiden zich met de kwestie. Premier David Crisafulli van de deelstaat Queensland noemde het emotionele chantage. "Bij ons thuis heb ik nooit een Picasso gezien, maar toch betekenen die tekeningen iets", zei hij over de tekeningen die hij jaren geleden kreeg van zijn eigen kinderen.



Uiteindelijk bemoeide ook het Australische ministerie van Onderwijs zich met de kwestie. Die oordeelde dat de ouders niet voor de knutselmappen hoefden te betalen. Juridisch hebben ouders altijd namelijk recht op 'documenten' van de hand van hun kind.

Reacties

Natuurlijk moeten ze er niet voor betalen. Was er niet duidelijk gezegd dat het een actie was om geld in te zamelen. Misschien had het kinderdagverblijf het geschikter moeten aanpakken. Maar met het idee is niets mis, zolang het duidelijk blijft dat het een vrijwillige bijdrage is

