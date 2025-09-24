Waar Maar Raar
jaargang
-24
- laatste artikel
24-9 18:00
-
76674
artikelen -
Home
Forum
Lid worden
Leden
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Login onthouden
Login via:
Wachtwoord
vergeten
.
Voorwaarden & huisregels
Trekvogels leggen windmolens stil, energieproductie tijdelijk omlaag
»
Sinkhole van vijftig meter diep veroorzaakt enorme ravage in centrum Bangkok
Voor een bekend ziekenhuis in Bangkok heeft een reusachtig sinkhole van vijftig meter diep woensdag een doorgaande weg doen instorten. Volgens mediabe
lees verder bij De Telegraaf »
Emmo
24-09-25 - ©
De Telegraaf
Tweet
Gerelateerde artikelen
»
Kerstboom van chocolade in Thailand
»
Meisje slaapt verder tijdens autodiefstal
»
Middagdutje voor Thaise ambtenaren
»
Man heeft tussenstop van 47 jaar op vlucht van Christchurch naar Londen
»
Sinkhole blijkt 45 meter lange tunnel naar bank
»
Een sinkhole, wat is dat?
»
Net gerepareerd sinkhole in Japan zinkt opnieuw
»
Sinkholes groter dan de Domtoren op komeet 67P
Reacties
24-09-2025 20:16:21
allone
Oudgediende
WMRindex: 53.474
OTindex: 96.185
Dramatisch. Maar geen doden / gewonden. Geluk bij een ongeluk
Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.
Meld je
nu
aan.
Login via:
WMRphp ver. 7.1
secs -
Smalle versie
-
terug naar boven