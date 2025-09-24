Trekvogels leggen windmolens stil, energieproductie tijdelijk omlaag

Op de Noordzee worden woensdag- en donderdagavond meerdere windparken tijdelijk stilgezet vanwege de najaarstrek van vogels. Grote groepen trekvogels vliegen deze dagen over de zee en lopen gevaar door de draaiende wieken. Door de molens stil te zetten, hopen overheid en energiebedrijven het aantal vogels dat overlijdt door botsingen met de windturbines te beperken.



Het gaat om de windparken Borssele 1 & 2, Borssele 3 & 4, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord. Bedrijven volgen doorgaans de oproep om de molens tijdelijk uit te schakelen. Energiebedrijf Vattenfall laat weten "van harte" mee te doen en ondersteunt daarnaast onderzoek naar vogeltrek met camera’s. Tegelijkertijd erkent het bedrijf dat dit verlies van stroomproductie betekent.



Het stilleggen van windmolenparken maakt deel uit van het Start/Stop-project dat enkele jaren geleden werd opgezet. Om dierenleed door de uitbreiding van windenergie op zee te beperken, is een voorspellingsmodel voor de vogeltrek ontwikkeld. Op basis daarvan krijgen eigenaren van windmolenparken twee dagen vooraf de oproep om de turbines stil te zetten.



Die tijd is nodig om grote problemen op het stroomnet te voorkomen. Zo kunnen andere stroomproducenten, zoals gascentrales, meer elektriciteit leveren om het gat te vullen dat ontstaat door de stilgelegde windmolens.

Reacties

24-09-2025 19:04:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.306

OTindex: 28.730

Quote:

Zo kunnen andere stroomproducenten, zoals gascentrales, meer elektriciteit leveren om het gat te vullen dat ontstaat door de stilgelegde windmolens. En we zouden collectief van het gas af? En we zouden collectief van het gas af?

24-09-2025 20:17:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.474

OTindex: 96.185



: Tja… Die trekvogels leggen niks stil, die vliegen van A naar B @Emmo : Tja…

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.