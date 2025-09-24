Failliete zoon Appie B. moet tonnen ophoesten nadat vader hem bestuurder maakte

De zoon van de omstreden zakenman Appie B. is persoonlijk aansprakelijk voor het faillissement van Makelaardij Bouwman. Hoewel vader feitelijk de touwtjes in handen had, moet zijn zoon nu opdraven voor de tekorten die vanwege het wanbestuur zijn ontstaan. Dit komt nu al neer op zo'n 375.000 euro.

Omdat Appies zoon op papier de bestuurder was van Makelaardij Bouwman, is hij degene die deze forse som moet betalen. Hij wordt gezien als de eindverantwoordelijke van het onbehoorlijke bestuur en faillissement.

Geen geld in het laatje

Dat terwijl vader degene was die in wezen de onderneming runde. Junior was hovenier en helemaal niet thuis in de vastgoedwereld. Appies zoon erkent dat het makelaarsbedrijf met maar één doel is opgericht: namelijk zodat vader een bankrekening kon openen, zo valt te lezen in het vonnis.

Ondanks dat er geen geld in het laatje van het makelaarsbedrijf kwam, werd de onderneming door Appie gebruikt om forse leningen aan te gaan. "Van meet af aan was het daarom duidelijk dat de financiële verplichtingen die het bedrijf aanging niet nagekomen zouden kunnen worden", concludeerde de rechter in de uitspraak.

Curator Sybe de Vries had eigenlijk het volledige faillissementstekort van ruim 6,5 ton opgeëist bij de bestuurder. Maar de rechter wijst erop dat de precieze hoogte nog niet vaststaat. Dit omdat een deel van de vorderingen mogelijk bij andere vennootschappen thuishoort.



Daarom is nu alleen een voorschot van 374.622 euro toegewezen. Het eindbedrag kan echter nog oplopen, als tijdens de verdere afhandeling van het bankroet blijkt dat de schuld van de faillissementsboedel hoger is dan deze 374 duizend euro.

Naast de 374 mille moet de bestuurder ook nog een slordige 14 duizend euro betalen aan proces- en beslagkosten.



RTV Oost berichtte in het verleden meermaals over zakenman Appie B. uit Bergentheim en de vele faillissementen die hij achter zijn naam heeft. De onroerendgoedhandelaar leende bovendien op grote schaal soms forse geldbedragen in de kleine gemeenschap van Bergentheim.

Dit deed hij niet alleen bij zijn familie, maar ook bij zakelijke contacten en leden van het kerkgenootschap waarvan hij deel uitmaakt.

Ook werd B. vorig jaar in een FIOD-onderzoek veroordeeld tot een werkstraf wegens belastingfraude, waarmee een half miljoen euro was gemoeid. Door het met justitie op een akkoordje te gooien, wist de zakenman aan een celstraf te ontsnappen.



Niet alleen voor junior, ook voor vader Appie B. stapelen de zorgen zich op. Onlangs werd bekend dat zijn vrijstaande huis, gelegen aan het Kanaal Almelo-De Haandrik in Bergentheim, in de executieverkoop geveild gaat worden.

Het stulpje gaat volgende maand, op 22 oktober om half twee 's middags, onder de hamer.

Reacties

