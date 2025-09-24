Opvallend: Achterhoekse vogel vliegt naar Costa Brava

SINDEREN - Terwijl de meeste vakantiegangers weer thuis hun koffers uitpakken, koos een jonge torenvalk uit de Achterhoek deze week juist voor de zon. Het mannetje, dit voorjaar geboren in Sinderen, vloog op eigen houtje naar de Costa Brava, de Spaanse kust.

De torenvalk is bekend omdat hij in de lucht 'bidt': klapwiekend stilhangen terwijl hij naar muizen speurt. De jonge vogel steeg op in Sinderen, deed een schietgebed en begon zijn reis.

De heenreis

Op zijn eerste dag vloog hij langs Luxemburg. Tegen de avond bereikte hij het Franse Nancy. Na twee dagen rust vloog hij verder. Hij doorkruiste Zuid-Frankrijk en bereikte een dag later zijn vakantiebestemming: Spanje. Dankzij een zender zagen vogelaars van Sovon dat hij bij de Costa Brava neerstreek, vlak bij Barcelona.

Normaal blijven torenvalken in Nederland, want het zijn standvogels, geen trekvogels. Toch gaan sommige vogels op avontuur. Zo vliegen er af en toe een paar naar Spanje of zelfs West-Afrika, weet onderzoeker Erik Kleyheeg.

Partyvogel op Ibiza?

In september zag Kleyheeg een opvallende piek. Door oostenwind en zon waren de omstandigheden ideaal. Zeven gezenderde vogels vlogen meer dan honderd kilometer, waarvan zes richting het zuidwesten. Alleen het mannetje uit Sinderen vloog door.

Zijn signaal werd ook opgevangen bij Ibiza, Mallorca en Menorca. Was hij ook op de party-eilanden of komt dat door een gebrek aan antennes langs de kust? Volgens Kleyheeg zit de valk waarschijnlijk gewoon nog aan het strand op het vasteland.



Of de torenvalk nog ooit terugkomt naar de Achterhoek is onzeker. Sommigen keren na omzwervingen terug naar hun geboortegrond, anderen laten die voorgoed achter zich.



Als de vakantieganger terugkomt, krijgt hij het waarschijnlijk moeilijk. Het gaat slecht met de torenvalken in Nederland. Rond 1960 daalde het aantal hard door landbouwgif. Toen dat verboden werd, herstelde de soort tijdelijk. Maar sinds 1990 neemt het aantal opnieuw af. Alleen in jaren met veel veldmuizen stijgen de aantallen iets. De buizerd is nu de meest voorkomende roofvogel in Nederland.

Reacties

